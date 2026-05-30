'Torrente, presidente', 'Tres adioses', 'Avatar 3' y más estrenos de plataformas en junio

Madrid, 30 may (EFE).- En junio llega a las plataformas 'Torrente, presidente' tras arrasar en los cines españoles, junto a títulos como 'Avatar: Fuego y ceniza'; 'Tres adioses', de Isabel Coixet; la última de Pixar ('Hoppers'); un thriller con Candela Peña ('La desconocida') o 'Balandrau, viento salvaje', sobre un trágico accidente de montaña de los Pirineos.

La nueva película de Pixar es una comedia original y ecologista dirigida por el estadounidense Daniel Chong ('Somos osos'), que pretende subir al espectador "en una montaña rusa de emociones" con una historia "divertida, aterradora, loca, salvaje y emotiva", explicó el cineasta a EFE.

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La protagonista es Mabel, una niña que se cuela en un experimento y consigue que su conciencia salte al cuerpo de un castor robótico. Una vez que es capaz de comunicarse directamente con los animales, tratará de evitar la destrucción humana del medio natural en el que viven sus amigos, un relato inspirado por algunas películas del estudio Ghibli.

La directora Isabel Coixet ('La vida secreta de las palabras') adapta la novela póstuma y semiautobiográfica de la activista italiana Michela Murgia, titulada 'Tres cuencos. Rituales para un año de crisis', para reflexionar sobre lo efímero de la vida.

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'Tres adioses' cuenta la historia de Marta (Alba Rohrwacher) y Antonio (Elio Germano), quienes se enfrentan a la vida tras su separación. Él, un chef prometedor, se refugia en su restaurante, mientras que ella, que lleva un tiempo apática para con la vida, empieza a sentir que algo no anda bien y que ese desajuste no se debe solo al desamor.

La detective Anna Ripoll (Candela Peña) es asignada para investigar el hallazgo de una mujer (Ana Rujas) que aparece dentro de un contenedor en el puerto de Barcelona, amordazada, maniatada y sin memoria para recordar su identidad. La detective Ripoll se embarca en una carrera a contrarreloj por descubrir la identidad de esta misteriosa mujer y los secretos ocultos en su memoria.

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La cinta española, dirigida por Gabe Ibáñez ('Ahora vuelvo'), cuenta con además en su reparto con Pol López, Manolo Solo, Kira Miró y Esther Noya.

En esta película que conquistó las taquillas mundiales, el director Ruben Fleischer recupera la saga de unos ilusionistas con alma de Robin Hood que con sus trucos de magia intentan luchar contra los ricos que acaparan fortunas en 'Ahora me ves 3', con una apuesta clara por la magia práctica y menos efectos digitales (CGI).

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Para ello, obligó a su reparto (Jesse Eisenberg, Dave Franco y nuevos fichajes) a entrenar durante meses para realizar los trucos a cámara como si fuera un espectáculo en vivo.

Este thriller político, que estuvo nominado a 4 Óscar, se ambienta en 1977, durante la dictadura militar en Brasil, donde Wagner Moura -quien hizo de Pablo Escobar en la serie 'Narcos'- da vida a un profesor que intenta construir una nueva vida en Recife y reencontrarse con su hijo mientras es vigilado por los servicios de inteligencia del régimen.

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Esta apuesta del director brasileño Kleber Mendonça Filho ('Bacurau', 'Doña Clara') está protagonizada también por Udo Kier (en su último papel antes de fallecer), Gabriel Leone y Maria Fernanda Cândido.

Esta coproducción británico-española dirigida por Charlotte Fassler y Dani Girdwood es la continuación de 'Culpa mía: Londres' (2025). Se trata de la adaptación inglesa de las novelas de Mercedes Ron, y la tercera entrega también está ya confirmada (en España hubo también tres películas).

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Asha Banks y Matthew Broome dan vida a Noah y Nick regresan más fuertes, unidos y enamorados que nunca. Pero a medida que la vida empieza a tirar de ellos en direcciones diferentes, su relación se enfrenta a su mayor desafío.

Basada en hechos reales, esta producción dramática española reconstruye la tragedia ocurrida en el Pirineo catalán cuando una tormenta súbita sorprendió a varios excursionistas en el pico Balandrau a finales del 2000.

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El filme, dirigido por Fernando Trullols y protagonizado por Álvaro Cervantes ('Tres metros sobre el cielo', 'Sorda'), Bruna Cusí ('Verano 1993') y Marc Martínez ('Tierra y libertad'), aborda con una propuesta coral y realista esta lucha por la supervivencia en la alta montaña.

Tras colocar las dos primeras entregas de 'Avatar' en el podio de las películas más taquilleras de la historia en España y el resto del mundo, James Cameron regresó al planeta Pandora, cuyos recursos naturales anhelan conquistar los humanos sin importarles sus habitantes originales.

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En 'Avatar: Fuego y Ceniza', que dura 3:17 horas, Sam Worthington (un 'marine' convertido en na'vi) y Zoe Saldaña (su esposa guerrera) vuelven a esta fábula épica en la que cobra protagonismo un clan liderado por la malvada Varang (Oona Chaplin) junto a personajes encarnados por Sigourney Weaver o Stephen Lang.

El británico Harry Lighton dirige esta película que ganó el premio en Cannes a mejor guion en la sección Una cierta mirada. Es una adaptación de la novela 'Box Hill' de Adam Mars-Jones, que aborda de manera explícita una relación de dominación y sumisión en una banda de moteros.

Alexander Skarsgård encabeza el reparto en el papel de Colin, un hombre introvertido que se queda prendado del líder de la banda, Ray, interpretado por Harry Melling. Otros intérpretes son Brian Martin, Zamir Mesiti y Douglas Hodge.

La sexta entrega de la célebre saga creada, dirigida y protagonizada por Santiago Segura, se estrena en plataforma tras conseguir el mejor estreno en cines de una película española de los últimos 11 años, el cuarto mejor de cine español de la historia.

En la película, José Luis Torrente, un ex policía machista, racista y alcohólico, es captado por la formación política NOX.

Historia del legendario letrista Lorenz Hart, que junto al compositor Richard Rodgers formaron uno de los dúos creativos más importantes en la historia del musical estadounidense, con canciones como 'Blue Moon', 'The Lady Is a Tramp' y 'My Funny Valentine'. Dirigida por el estadounidense Richard Linklater ('Boyhood') con Ethan Hawke ('Gattaca') y Margaret Qualley ('La sustancia').

Esta comedia negra danesa relata cómo Anker sale de prisión tras cumplir una condena de quince años por robo. El dinero del atraco fue enterrado por su hermano, que ha olvidado todo como consecuencia de un trastorno mental. Juntos emprenden un viaje.

El director Anders Thomas vuelve a rodearse de dos extraordinarios actores daneses, Mads Mikkelsen ('Otra ronda') y Nikolaj Lie Kaas ('Frankenstein'), para sellar una alianza que se convirtió en un fenómeno de taquilla en Dinamarca, y en España fue la película inaugural del Festival de Cine Europeo de Sevilla. EFE

(Recursos de archivo en Efeservicios: 8000047981)