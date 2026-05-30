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Redondo niega problemas con Exteriores y ensalza la colaboración entre ministerios

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Madrid, 30 may (EFE).- La ministra de Igualdad, Ana Redondo, ha negado este sábado problemas con el Ministerio de Asuntos Exteriores después de que trascendiera que su departamento no había sido invitado a la V Conferencia Ministerial de Política Exterior Feminista que tiene lugar en Madrid la próxima semana, y ha ensalzado el trabajo entre ministerios.

"Lamento profundamente el malentendido que se ha producido en torno a la cumbre de política exterior feminista. Quiero aclarar que no hay ningún problema entre le Ministerio de Exteriores y el Ministerio de Igualdad, colaboramos en sintonía y estrechamente, como no puede ser de otro modo", ha resaltado Redondo en declaraciones remitidas a los medios de comunicación.

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La ministra ha confirmado que participará en el cierre de la cumbre, previsto para el próximo miércoles, y ha reivindicado que España "es un referente internacional en políticas de igualdad" y que la política exterior feminista "es una seña de identidad del Gobierno de Pedro Sánchez".

"Vamos a continuar trabajando estrechamente con todos los ministerios para hacer frente a la ola reaccionaria global que amenaza los derechos de las mujeres", ha aseverado. EFE

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