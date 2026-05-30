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Raúl Fernández dice de su victoria que "ha sido el momento más bonito y el más difícil"

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Redacción deportes, 30 may (EFE).- El español Raúl Fernández (Aprilia RS-GP), vencedor de la carrera 'sprint' del Gran Premio de Italia de MotoGP, ha reconocido que para él "ha sido el momento más bonito y a la vez más difícil de" su "vida".

Fernández ha explicado a los medios de comunicación presentes en el circuito de Mugello el por qué pues "en estas últimas semanas, con todo lo que se lee, se ve, al final, es difícil de gestionar".

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El vencedor de la carrera 'sprint' todavía no tiene solucionado su futuro deportivo para la próxima temporada, pero resalta que tiene "un equipo humano por detrás muy bueno, que me lleva los entrenamientos, el trabajo psicológico, un equipo de comunicación, y al final, pues lees, ves que la situación no es fácil".

"He estado toda la última vuelta después de la bandera llorando, porque al final creo que sin mi familia, sin mi hermano, no podría estar aquí; ellos son los que me apoyan", recalca Raúl Fernández.

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Y el piloto madrileño recuerda que "ayer, también, fue un día un poco, no difícil, porque sabíamos que teníamos el ritmo y que habíamos trabajado bien, pero no habíamos podido estar en esa Q2, y ellos están con una sonrisa y apoyan, y creo que eso es lo más importante de la vida".

"Al final, el que tenga o no tenga moto, no depende de mí, yo lo hago lo mejor que puedo cada vez que me subo a ella, intento dar mi ciento por ciento, pero al final, lo más importante en esta vida es que tengo a mi familia detrás y eso no me lo va a quitar nadie", insiste el vencedor de la 'sprint' de Mugello. EFE

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