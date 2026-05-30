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Nuevas Generaciones del PP renueva su cúpula en un momento clave para atraer el voto joven

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Paula Escalada Medrano

Madrid, 30 may (EFE).- Las Nuevas Generaciones (NNGG) del Partido Popular elegirán el próximo mes de julio a los miembros de su nueva directiva, en un congreso con el que el partido de Alberto Núñez Feijóo pretende dar un impulso al voto joven, de cara a las próximas elecciones generales.

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Los próximos 10 y 11 de julio se celebrará en Valladolid el XVI Congreso Nacional de Nuevas Generaciones en el que se elegirá al sucesor de la diputada Bea Fanjul, presidenta de la organización juvenil desde abril de 2021, cuando se celebró el anterior congreso.

Las juventudes del partido llevan dos años a la espera de que haya una renovación de su cúpula, ya que la permanencia en el cargo se estima en tres años, un retraso que Génova atribuye a que las sucesivas elecciones autonómicas que ha habido en el último año han hecho que no se estimara conveniente convocar procesos internos.

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Tras las de Andalucía del pasado 17 de mayo, Feijóo dio el pistoletazo de salida de la precampaña electoral, aunque todavía no se vislumbra la fecha de unos comicios en los que el voto joven será clave, señalan fuentes del partido.

Según el último barómetro del CIS publicado el viernes, el 21,1 % de los jóvenes de entre 18-24 años votarían a Vox si hoy hubiera elecciones, frente al 14,1 % al PP.

En este contexto, el PP buscará que el congreso repercuta en la atracción del voto joven, una visión que comparte la diputada en Les Corts Valencianes Candela Anglés, una de las precandidatas a suceder a Fanjul.

En una conversación telefónica con EFE, la joven de 26 años afirma que las NNGG que surjan del congreso deberían marcarse como objetivo número uno atraer el voto joven para "echar" a Pedro Sánchez del Gobierno y "poder ayudar a llevar a Feijóo a la Moncloa".

Anglés afirma que la juventud está viviendo un "momento histórico" ya que no se sienten "avergonzados de ser de derechas" sino "orgullosos". "Entonces, el Partido Popular tiene que estar ahí y tiene que estar captando voto joven a tope", añade.

Aunque todavía tienen que oficializar sus candidaturas, son tres personas que han anunciado que se presentarán: Anglés, el actual presidente de Nuevas Generaciones (NNGG) de Murcia, Antonio Landáburu, y el de la Comunidad de Madrid, Ignacio Dancausa.

Según el reglamento de este XVI Congreso, podrán ser candidatos a la Presidencia Nacional todos los afiliados que estén al corriente del pago de sus cuotas y lleven un periodo mínimo de 12 meses.

Tendrán que sumar el apoyo de, al menos, 250 afiliados, avales que deberán proceder, al menos 140 de ellos, de 7 comunidades diferentes, en un número que no debe ser inferior a 20 avales en cada una de ellas.

El día límite para presentarlos es el próximo miércoles, y el jueves se anunciarán los candidatos que los hayan logrado.

En una conversación telefónica con EFE, Landáburu señala que es positivo que haya más de una candidatura ya que el congreso busca demostrar que los jóvenes están "realmente presentes en la realidad política de España" y que tienen que determinar su futuro.

"Creo que mi aval para poder presidir NNGG de España es que he estado en todos los territorios. Conozco prácticamente a los afiliados por su nombre y apellidos", afirma el joven de 29 años

A priori, este será el congreso que más candidatos tendrá, algo que Génova también ve positivo porque demuestra que los jóvenes tienen vocación de implicarse y participar.

Las fuentes del partido señalan que Génova ni impulsa ni paraliza candidaturas, que no está interviniendo en el proceso y que se les ha dado toda la confianza a los jóvenes. Es una buena oportunidad de testar las capacidades de la cantera, de que la "infantería joven" se entrene en habilidades como negociar o debatir, señalan.

Fueron presidentes de NNGG figuras como el presidente andaluz, Juanma Moreno; la ministra y vicepresidenta de la Comisión Europea, Loyola de Palacio, o Rafael Hernando, portavoz del Congreso con Mariano Rajoy.

Pese a que Dancausa es una figura cercana a la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, y Landáburu al presidente murciano, Fernando López Miras, según el candidato murciano no hay "ninguna candidatura que esté traída por ningún presidente autonómico".

"Los jóvenes del PP tenemos criterio propio. NNGG tenemos autonomía y el Partido Popular respeta esta autonomía, es una autonomía real", asegura. EFE

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EFE

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