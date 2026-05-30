Ilunion y Amivel, finalistas de la SuperLiga Fundación ONCE

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El Ilunion, que se deshizo este sábado del Bidaideak Bilbao en una semifinal (81-61), y el Amivel, que ganó al Amiab Albacete en la otra (69-73), se medirán este domingo en la final de la SuperLiga Fundación ONCE en el Pabellón Multiusos de Guadalajara.

El equipo madrileño, liderado por el británico Gregg Warburton y el internacional español Ignacio 'Pincho' Ortega, ambos con 23 puntos, se impuso al Bidaideak Bilbao, en el que destacó Manu Lorenzo con 18.

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En la otra semifinal hubo sorpresa porque el Amivel, cuarto clasificado en el campeonato regular, se impuso a uno de los favoritos al título, el Amiab Albacete, en un duelo en el que el mexicano Ezequiel Esparza, con 22 puntos, lideró la victoria del equipo malagueño.

La final se disputará a las 12:00 en el Pabellón Multiusos de Guadalajara.

El Ilunion es el equipo más laureado de la historia del campeonato liguero español con 18 trofeos, el último la pasada temporada, mientras que el Amivel no ha logrado ninguno. El Amiab Albacete se mantiene con tres y el Bidaideak Bilbao con uno. EFE

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