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35-33. El Villa de Aranda pone el broche de oro a la temporada

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Aranda de Duero (Burgos), 30 may (EFE).- El Ademar León fue este sábado el último equipo en sufrir el buen momento que vive el Tubos Aranda Villa de Aranda, que se impuso por 35-33 en el partido con el que ambos cerraron la temporada 2025-26 de la Liga Nexus Energía Asobal.

Los de la Ribera del Duero se llevaron los dos puntos en un partido en el que el equipo leonés peleó hasta los últimos segundos y, por momentos, pareció que podía evitar la derrota.

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Los visitantes dominaron el marcador en el primer tramo del encuentro hasta que, mediada la primera parte, el Villa de Aranda reaccionó de forma contundente y llegó a tener siete tantos de ventaja (20-13) a un minuto del descanso, al que llegó cinco por encima (20-15).

Los visitantes no bajaron los brazos en ningún momento y en el segundo tiempo, poco a poco, fueron recortando distancias hasta ponerse a solo dos tantos (28-26) en el minuto 46, e incluso a uno a dos minutos del final (33-32), pero la exclusión de Rodrigo Pérez en el minuto 27 y el acierto de los de Javier Márquez en los lanzamientos decidieron el duelo a favor del Villa de Aranda.

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- Ficha técnica:

35 - Tubos Aranda Villa de Aranda (20+15): Mateo Arias (2), Alberto G. Pinillos (6), Lucas Santos, Dalmau Huix (2), Vasco Teixeira, Andis Bors (1), Pedro Martínez Ayres (1), Jevgenijs Rogonovs (2), Asier Iríbar (3), Vicente Poveda, Francisco C. Pereira (4), David López (4), Álex Berbel (2), Nemanja Jovic (2), Tamás Jánosi (4), Jakub E. Sladkowski (2).

33 - Ademar León (15+18): Óscar Daniel Lindquist (2), Javier Miñambres (1), Patryk Radoslaw Wasiak (3), Dario Sanz de Nicolás (3), Rodrigo Pérez (6), Rubén Rozada, Álvaro Pérez, Álvaro Duarte, Gonzalo Pérez (8), Raúl García, Álex Lodos (3), Samuel Saiz (1), Alberto Martín, Eduardo Fernández, Rodrigo Benites (6), Marcos García.

Marcador cada cinco minutos: 2-4, 5-7, 8-7, 11-10, 16-11, 20-15 (descanso); 23-16, 25-20, 28-24, 31-27, 33-30, 35-33.

Árbitros: Alejandro Hoz Fernández y Áxel Riloba (Federación Cántabra). Excluyeron dos minutos a David López, Jakub Sladkowski y Jevjenigs Rogonovs, del Tubos Aranda Villa de Aranda, y a Óscar Daniel Lindquist, Rodrigo Benites, Patryk Radosla y Rodrigo Pérez, del Ademar León.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la trigésima jornada de la Liga Nexus Energía Asobal disputado en el polideportivo Santiago Manguán ante unos 2.000 espectadores. EFE

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EFE

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