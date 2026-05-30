El japonés Anraku se confirma como el indiscutible 'rey' de la modalidad de bloque

Redacción deportes, 30 may (EFE).- El escalador japonés Sorato Anraku volvió a dejar clara su condición de indiscutible número uno mundial en la modalidad de bloque, al encadenar su tercera victoria consecutiva en la presente edición de la Copa del Mundo este sábado en la prueba disputada en la localidad madrileña de Alcobendas.

Un triunfo que por momentos pareció que podía arrebatar al japonés, vigente campeón del mundo y plata en los Juegos Olímpicos de París, el estadounidense Colin Duffy, que llegó al último bloque por delante del japonés en la clasificación.

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Circunstancia que pareció agudizar todavía más el carácter competitivo del escalador nipón, ganador de las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo de bloque, que hizo 'top' en la primera en el bloque final.

Veinticinco puntos que permitieron a Sorato Anraku auparse a la primera plaza provisional con una ventaja de 24,6 sobre Duffy, al que le valía con lograr resolver el bloque final en un máximo de cinco intentos para alzarse con la victoria final en el rocódromo de Alcobendas.

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Pero ni a la primera ni a la segunda ni a ninguna el estadounidense, superado por la presión, logró hacer zona en el cuarto y último bloque, lo que otorgó el triunfo a Anraku.

Completó el podio el francés Samuel Richard, que se colgó la medalla de bronce con un total de 54,4 puntos, veinte unidades menos que Colion Duffy, plata con 74,7, y cuarenta y cinco menos que Sorato Anraku, que alzó con el la presea de oro con 99,3.

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Un podio con el que hizo soñar por momentos a los espectadores que se congregaron en la explanada del Polideportivo José Caballero de Alcobendas el joven escalador español Guillermo Peinado, de 20 años, tras hacer 'top' a la primera en el primer bloque.

Cima que el madrileño, semifinalista el pasado año en los Mundiales de Seúl, no pudo repetir en el segundo problema, en el que Peinado no logró puntuar.

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Pero ni así dejó de intentarlo el de Colmenar Viejo, que, espoleado por su público, logró rehacerse en el tercer bloque, en el que hizo zona, antes de volver a quedarse en blanco en el cuarto y último desafío.

Un desenlace que no puede empañar la más que notable actuación del escalador español, que en su segunda final en una Copa del Mundo tras la lograda en 2024 en Chamonix en la modalidad de dificultad, concluyó en la sexta posición con un total de 35 puntos. EFE

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