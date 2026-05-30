El español Guillermo Peinado logra el billete para la final

Alcobendas (Madrid), 30 may (EFE).- El escalador español Guillermo Peinado peleará por las medallas en la prueba de la Copa del Mundo de bloque que se disputa en la localidad madrileña de Alcobendas, tras certificar esté sábado su clasificación para la final de esta tarde con la sexta mejor puntuación de todos los participantes.

Todo un éxito para el joven escalador madrileño, de 20 años, que espoleado por su público dio un nuevo salto de calidad en su carrera, al alcanzar su segunda final en una prueba de las World Series tras la lograda en 2024 en Chamonix en la modalidad de dificultad.

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Una final que pareció complicarse notablemente a Peinado, semifinalista el pasado año en los Mundiales de Seúl, tras tener que 'conformarse' con hacer zona en los dos primeros bloques.

Pero ni así se rindió el de Colmenar Viejo, que este año cuenta como mejor resultado la medalla de plata que logró hace dos semanas en la prueba de la Copa de Europa de Liptovsky Mikulas (Eslovaquia), y logró el 'top' en sus dos siguientes bloque.

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Una reacción que permitió a Guillermo Peinado sumar un total de 68,6 puntos que permitieron al escalador español lograr el billete para la final tras cerrar la ronda de semifinales en sexta posición.

Final que no pudo alcanzar el otro representante español, el ilicitano Manuel Antonio Pastor, que no pudo repetir la sensacional actuación que desplegó en la fase previa y tan sólo pudo contabilizar 19,9 puntos tras hacer zona en los dos últimos bloques.

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El mejor ejemplo de la dificultad de las problemas diseñados por los equipadores de la cita madrileña, que a punto estuvieron de dejar fuera de la final al máximo favorito al triunfo, el japonés Sorato Anraku, ganador de las tres últimas ediciones de la Copa del Mundo de bloque

De hecho, Anraku, vigente campeón del mundo de la especialidad y plata en los Juegos Olímpicos de París, sólo logró a falta de diez segundos para la conclusión de tiempo para lograr el 'top' que necesitaba en el último bloque para acceder a la final.

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Esfuerzo final que permitió al escalador japonés sumar un total de 69,5 puntos que le permitieron cerrar en tercera posición la ronda de semifinales por detrás del estadounidense Colin Duffy, primero con 84,6 unidades, y el francés Samuel Richard, segundo con 69,6 puntos.

Lucha por las medallas en las que no estará el francés Mejdi Schalck, vigente subcampeón del mundo, que se quedó fuera de la nómina de ocho escaladores que disputarán esta tarde la final, tras concluir décimo con una puntuación de 54,9 unidades.EFE

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