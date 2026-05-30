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Ecuador tilda de "histórico" segundo título de Pacho con el PSG en la Liga de Campeones

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Guayaquil (Ecuador), 30 may (EFE).- El Gobierno de Ecuador calificó de "histórico" que Willian Pacho haya conquistado este sábado su segunda Liga de Campeones con el París Saint-Germain, tras derrotar en la tanda de penaltis al Arsenal, lo que lo convierte en el primer ecuatoriano en alcanzar ese logro.

"¡Felicitaciones a Willian Pacho por conquistar por segunda ocasión la 'Champions League'. Un logro histórico que lo convierte en el primer ecuatoriano en levantar por dos ocasiones la tan anhelada 'Orejona' ", publicó el Viceministerio del Deporte en su cuenta de la red social X junto a una fotografía del defensa nacional.

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"Ahora el desafío está con la tricolor en la Copa Mundial de Fútbol", añadió la institución, en referencia a los partidos que la selección disputará en el Mundial de Estados Unidos, México y Canadá que se disputará entre junio y julio.

La ministra de Educación, Deporte y Cultura, Gilda Alcívar, le dijo a Pacho que hoy estaba haciendo "historia" y llenando "de orgullo a todo el Ecuador". "Tu talento, disciplina y entrega son inspiración para las nuevas generaciones. ¡Que sigan los éxitos!", agregó.

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El PSG se proclamó vencedor de la Liga de Campeones por segunda vez consecutiva y en toda su historia, tras imponerse al Arsenal en la tanda de penaltis de la final disputada en el Puskas Arena de Budapest.

Después del 1-1 con el que acabó la prórroga, tras los goles de Kai Havertz en el minuto 6 y Ousmane Dembélé -de penalti- en el 66, el duelo se resolvió desde los once metros por 4-3 para el bloque de Luis Enrique Martínez, tras el fallo en el décimo lanzamiento de Gabriel Magalhaes.

Ecuador vivió de manera especial esta final entre el PSG y el Arsenal, ya que en el segundo equipo juega el defensa ecuatoriano Piero Hincapié.

Antes del encuentro, el presidente de Ecuador, Daniel Noboa, publicó en su Instagram una foto de ambos jugadores con la camiseta de la selección con la que les deseaba suerte. "Orgullo ecuatoriano", escribió.

Autoridades y políticos nacionales se sumaron a las felicitaciones para los futbolistas de la selección, asegurando que los dos habían "hecho historia". EFE

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EFE

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