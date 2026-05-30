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14-11. El Mataró reacciona y fuerza el tercer y definitivo partido de la final

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Mataró (Barcelona), 30 may (EFE).- El Assolim Mataró reaccionó este sábado y se impuso al Sant Andreu por 14-11 en la piscina Joan Serra, forzando así el tercer y definitivo encuentro de la final de la División de Honor femenina.

Un parcial inicial de 6-2 marcó el desarrollo del partido y permitió al conjunto dirigido por Dani Ballart imponer su ritmo desde el primer cuarto. Martina Clavería y Jewel Roemer, ambas con tres goles, lideraron a un Mataró que supo gestionar su ventaja y que vuelve a depender de sí mismo para conquistar el que sería el tercer título liguero de su historia.

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Tras su victoria en el primer duelo por 10-8, el Sant Andreu vuelve a ver cómo se le complica la final, en una situación que recuerda a la del pasado año, cuando el Astralpool Sabadell remontó el 1-0 inicial para privarle de su primer campeonato de Liga. El nuevo campeón se decidirá el próximo 2 de junio en la piscina Pere Serrat.

Pese a los cuatro goles de Queralt Antón y a un arreón final de carácter que le permitió colocarse a solo un gol de desventaja a tres minutos del final (12-11, min. 29), no fue suficiente para un vigente campeón de Europa que vivió una de sus tardes más desacertadas en las situaciones de superioridad numérica, con apenas un 33% de acierto.

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El Mataró no supo sentenciar cuando llegó a dominar por hasta seis goles (12-6, minuto 21), pero se sostuvo en la experiencia de Clara Espar y en intervenciones decisivas de la portera Mariona Terré para cerrar el triunfo y sellar el 14-11 definitivo que lleva la final al desempate.

- Ficha técnica:

14 - Assolim Mataró: Terré; Claveria (3), Guiral (-), Roemer (3, 1p), Espar (1), Avegno (2), Hauschild (2), Queralt Bertran (1), Morell (-), Cambray (1), Kearns (1), Gil (-) y Behrens (p.s).

11 - Sant Andreu; Terré; Antón (4), Guusje (-), Ariadna Ruiz (-), Farré (-), Pérez (-), Elena Ruiz (3, 2p), Muñoz (1), Pedley (-), Camus (1), Palacio (-), Williams (2), Latorre (-) y Gómez (p.s).

Parciales: 6-2, 2-2, 4-3 y 2-4.

Árbitros: Ana Arechavaleta, Joaquim Lloret, Marina Fernández y Pau Segurana. Mostraron tarjeta roja a Silvia Avegno del Assolim Mataró.

Incidencias: Segundo partido de la final por el título de la División de Honor femenina disputado en la piscina Joan Serra de Barcelona. EFE

avm/arh

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