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11-16. El Atlètic Barceloneta pone la directa y conquista su vigésima cuarta Liga

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Sabadell (Barcelona), 30 may (EFE).- El Zodiac Atlètic Barceloneta conquistó este sábado su vigésimo cuarto título de la División de Honor, el vigésimo primero de forma consecutiva, tras imponerse en el segundo partido de la final al Keio Sabadell (11-16) en la piscina de Can Llong.

El conjunto dirigido por Fran Fernández añade un nuevo título a sus vitrinas en una competición que domina de forma ininterrumpida desde 2006, y completa una temporada nacional perfecta en la que ya había levantado la Supercopa de España y la Copa del Rey.

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El equipo marinero continúa así su preparación para la Final a Cuatro de la Liga de Campeones, que se disputará el 12 y 13 de junio en Malta, donde buscará su segundo título continental, un objetivo que se le resiste desde 2014.

En el otro lado de la moneda, el conjunto vallesano volvió a sucumbir ante el poderío del gigante catalán y firmó un amargo décimo subcampeonato. Fue además el último partido de Quim Colet al frente del banquillo tras ocho temporadas, en las que se despide con un título, la Eurocopa de 2022, pero con la sensación de no haber logrado recortar la distancia con el gran dominador.

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El Sabadell debía ralentizar el alto ritmo que impone el gran dominador nacional y, desde la paciencia, buscar sus opciones. Sin embargo, el Atlètic Barceloneta impuso su ley desde el primer sprint y, con un parcial de 1-5 en el primer cuarto, no permitió en ningún momento que su rival pudiera meterse en el encuentro.

Si en el primer encuentro de la final, resuelto por 17-13, el protagonismo ofensivo fue para Gergely Burian, en esta ocasión el ataque visitante se repartió entre Bernat Sanahuja, autor de cuatro goles, y Vince Vigvári y Roger Tahull, con tres, que catapultaron a los suyos a un claro 4-10 al descanso.

Pese a la notable mejoría del cuadro vallesano tras el paso por vestuarios, con Sergi Cabanas como referente ofensivo con cinco tantos y una mayor intensidad defensiva, la reacción no fue suficiente para inquietar a un Atlètic Barceloneta que acabó cerrando el triunfo y el título con un 11-16 definitivo.

- Ficha técnica:

11 - Keio Sabadell: Lorrio; Famera (1, 1p), Asensio (-), Bonet (-), Panerai (1), Aparicio (-), Barroso (1), Cabanas (5, 1p), Averka (1), Pérez (1), Vergara (1, 1p), Soler (-), Carrio (-) y Romeva (p.s).

16 - Zodiac Atlètic Barceloneta: Aguirre; Munárriz (-), Velotto (-), Valls (1), Sanahuja (4), Echenique (1), Javier Bustos (1), Burian (1), Tahull (3), Vigvari (3, 1p), Biel (2), Alejandro Bustos (-), Gomila (-) y Delmas (p.s).

Parciales: 1-5, 3-5, 3-3 y 4-3.

Árbitros: Álex Márquez, Álex Ortega, Jaume Teixidó y Ruperto Sánchez. Eliminaron a Martin Famera por parte del Keio Sabadell.

Incidencias: Segundo partido de la final de la División de Honor disputado en la piscina de Can Llong (Sabadell). EFE

avm/fa/og

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