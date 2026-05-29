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Žan Tabak: "La clave de la salvación ha sido creer en todos nosotros"

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Andorra La Vella, 29 may (EFE).- Žan Tabak, entrenador del MoraBanc Andorra, subrayó que la clave de la salvación y la permanencia en la Liga ACB fue la confianza y la capacidad de extraerse del exterior.

El técnico de Split critió la labor arbitral. "La sensación que tenía es que podíamos jugar cuatro días este partido y que no lo íbamos a ganar. Cada vez que nos acercábamos, nos alejábamos por una decisión arbitral. Me ha parecido escandaloso".

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No se considera el salvador del equipo. "Este club lo ha salvado. Yo aprendí de mis fallos en el pasado y ya estaba mentalizado al llegar aquí. Vosotros [dirigiéndose a la prensa] teníais muchas dudas, pero yo no pensaba así. Este club está muy bien organizado, tenemos un buen grupo técnico y esa ha sido nuestra fuerza".

La confianza en la permanencia ha sido uno de los grandes méritos. "Jamás dejamos de pelear. El día de la derrota de Burgos fue muy doloroso y este equipo siguió luchando. He pasado por muchos clubs y este país se merece estar en la ACB".

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Un equipo que no dejó de creer. "Sabía que el equipo que siguiera peleando se iba a salvar. La montaña rusa era para vosotros [otra vez se dirigió a la prensa] desde fuera. Nosotros siempre hemos dado el máximo. Este equipo tiene un grupo de seres humanos excepcional".

Y confesó lo que dijo a sus jugadores. "Les dije no sé si seguiremos en ACB, pero por hábitos de trabajo y lucha después de caerse es excepcional".

También aseguró que este ha sido uno de los momentos más difíciles de su carrera. "No conoces mi carrera de entrenador [se dirigió a un periodista] y sí que este ha sido el reto más difícil. Ganar títulos está bien, pero este confieso que ha sido difícil".

No pasó unos buenos momentos en estos cuatro meses. "Después de todas las derrotas me quedaba mentalmente muerto, pero hice trabajo conmigo mismo. No tenía dudas para salvarnos".

Y habló de su futuro aunque finaliza contrato. "Me he sentido como en casa en estos cuatro meses aquí. Jamás recibí una crítica por la calle y a mi me encanta este país. Tengo contrato hasta final de mes y veremos si sigo. Me tengo que reunir con el club y yo sólo puedo decir que estoy muy agradecido por la oportunidad", sentenció Tabak. EFE

vds/and/apa

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EFE

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