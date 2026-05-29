Galbiati confirma que continuará en el Baskonia

Vitoria, 29 may (EFE).- El entrenador de Kosner Baskonia, Paolo Galbiati, confirmó este viernes que continuará en el equipo vitoriano la próxima temporada, a pesar del ruido que se había generado sobre su marcha en las últimas semanas.

El técnico italiano acalló todos los rumores de un plumazo cuando anunció que seguirá en el banquillo baskonista.

“Quiero cancelar todo el ruido, he hablado con el presidente (Josean Querejeta) y estoy muy tranquilo y feliz de la conexión que he creado con la afición”, anunció el lombardo tras la victoria ante el Unicaja y a las puertas de los 'playoffs' por el título de la ACB.

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Sobre el partido, Galbiati reconoció que estuvieron “un poco cansados y demasiado nerviosos”. “Fue un poco mi error porque hemos dicho que este partido era fundamental ganarlo”, dijo el entrenador del Baskonia, que apuntó que sufrieron en el rebote.

Preguntado por el balance en la liga subrayó que después de empezar con 4 victorias y cinco derrotas, han acabado con 24 triunfos y 4 partidos perdidos.

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“Estoy contento por ser cabeza de serie porque la liga es tremenda”, expresó.

El Baskonia solo se podrá medir al Valencia Basket o al Joventut.

“Valencia es uno de los equipos candidatos para ganar la liga y Badalona ha hecho un gran trabajo durante la temporada”, comentó. EFE

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