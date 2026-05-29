Los portugueses Estação Teatral llevan la huida y el refugio al corazón del FÀCYL

Salamanca, 29 may (EFE).- La compañía portuguesa Estação Teatral ha llevado este viernes los temas de la huida y el refugio en un mundo de conflictos y crisis climática al corazón del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL) con la obra 'El cielo no responde' que ha podido verse en el Teatro Liceo de Salamanca.

"¿Qué hacer cuando es el propio clima el que nos aleja de nuestra tierra? ¿Y cuando la brutalidad de la guerra nos empuja a la incertidumbre de la vida misma?" son algunas de las preguntas que lanza al público este espectáculo de teatro de texto y presencia, teatro gestual con una duración de 110 minutos y dirigido a público general a partir de 12 años.

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Los actores Joana Poejo y Samuel Querido recuerdan que muchas veces permanecer se vuelve imposible, y sólo se puede avanzar armados de coraje y esperanza para buscar la felicidad en otra parte, en un camino largo y con obstáculos que no obstante es mejor alternativa a otro que se marchita.

Con puesta en escena y dramaturgia de Tiago Poiares, Joana Poejo y Samuel Querido, esta obra teatral propone un encuentro con el futuro, donde la felicidad de quien se va está también en manos de quien acoge: el viaje de Saeed Karim y Narine Mossadegh, dos refugiados de países diferentes e imaginarios.

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Tres bomberos excéntricos por Salamanca

Otra de las propuestas destacadas de la segunda jornada completa del festival ha sido 'Les pompiers', de la compañía catalana La Tal, tres bomberos excéntricos que celebran el centenario de su magnífico camión y están decididos a llegar a tiempo a la gran fiesta cueste lo que cueste.

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Lo han hecho en un juego de equivocaciones, ritmo y gag físico en el que transforman una situación cotidiana en un espectáculo cómico de 50 minutos para toda la familia de forma itinerante por la puerta Zamora, la calle Zamora y la plaza de los Bandos.

El camino no es sencillo: entre imprevistos, averías y situaciones disparatadas, necesitan la colaboración del público para seguir adelante en este espectáculo de 'clown', comedia física e interacción cargado de humor, juego y participación.

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El fin de semana ofrecerá las dos últimas jornadas del FÀCYL con una amplia programación multidisciplinar que presenta 82 espectáculos, con la participación de 42 compañías y más de 120 artistas que convierten las calles y plazas de Salamanca en un gran teatro al aire libre para todos los públicos y que ofrecen ocasiones especiales también en los centros de cultura de la ciudad. EFE

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