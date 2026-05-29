Espana agencias

Los portugueses Estação Teatral llevan la huida y el refugio al corazón del FÀCYL

Guardar
Google icon

Salamanca, 29 may (EFE).- La compañía portuguesa Estação Teatral ha llevado este viernes los temas de la huida y el refugio en un mundo de conflictos y crisis climática al corazón del Festival Internacional de las Artes de Castilla y León (FÀCYL) con la obra 'El cielo no responde' que ha podido verse en el Teatro Liceo de Salamanca.

"¿Qué hacer cuando es el propio clima el que nos aleja de nuestra tierra? ¿Y cuando la brutalidad de la guerra nos empuja a la incertidumbre de la vida misma?" son algunas de las preguntas que lanza al público este espectáculo de teatro de texto y presencia, teatro gestual con una duración de 110 minutos y dirigido a público general a partir de 12 años.

PUBLICIDAD

Los actores Joana Poejo y Samuel Querido recuerdan que muchas veces permanecer se vuelve imposible, y sólo se puede avanzar armados de coraje y esperanza para buscar la felicidad en otra parte, en un camino largo y con obstáculos que no obstante es mejor alternativa a otro que se marchita.

Con puesta en escena y dramaturgia de Tiago Poiares, Joana Poejo y Samuel Querido, esta obra teatral propone un encuentro con el futuro, donde la felicidad de quien se va está también en manos de quien acoge: el viaje de Saeed Karim y Narine Mossadegh, dos refugiados de países diferentes e imaginarios.

PUBLICIDAD

Tres bomberos excéntricos por Salamanca

Otra de las propuestas destacadas de la segunda jornada completa del festival ha sido 'Les pompiers', de la compañía catalana La Tal, tres bomberos excéntricos que celebran el centenario de su magnífico camión y están decididos a llegar a tiempo a la gran fiesta cueste lo que cueste.

Lo han hecho en un juego de equivocaciones, ritmo y gag físico en el que transforman una situación cotidiana en un espectáculo cómico de 50 minutos para toda la familia de forma itinerante por la puerta Zamora, la calle Zamora y la plaza de los Bandos.

El camino no es sencillo: entre imprevistos, averías y situaciones disparatadas, necesitan la colaboración del público para seguir adelante en este espectáculo de 'clown', comedia física e interacción cargado de humor, juego y participación.

El fin de semana ofrecerá las dos últimas jornadas del FÀCYL con una amplia programación multidisciplinar que presenta 82 espectáculos, con la participación de 42 compañías y más de 120 artistas que convierten las calles y plazas de Salamanca en un gran teatro al aire libre para todos los públicos y que ofrecen ocasiones especiales también en los centros de cultura de la ciudad. EFE

cgc/fp

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Hoy será noticia. Sábado, 30 de mayo

Infobae

El Surne Bilbao logra la última plaza de playoff y el Gran Canaria consuma su descenso

Infobae

Galbiati confirma que continuará en el Baskonia

Infobae

El Gran Canaria desciende a tras 31 años en la élite y una temporada para olvidar

Infobae

El Baskonia se medirá en cuartos de final a Valencia o a Joventut

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

DEPORTES

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros