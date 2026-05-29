Vidorreta: “Nos ha faltado acierto de tres puntos cuando íbamos por delante”

La Laguna, 29 may (EFE).- Txus Vidorreta, entrenador de La Laguna Tenerife, se lamentó de la derrota de su equipo ante el Bilbao y comentó que “nos ha faltado acierto de tres puntos cuando íbamos por delante en el electrónico”.

Sobre el partido destacó que “creo que hemos tenido un buen tono defensivo en la primera parte, pero nos ha faltado acierto en ataque. Aun así hemos estado con ventajas cortas a base de una buena defensa”.

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Para Txus Vidorreta el tercer cuarto fue clave en el desarrollo del choque y dijo que “estuvo condicionado por todas las faltas que nos han pitado en el rebote de ataque y eso les ha permitido a ellos tomar diferencias”.

“El equipo ha seguido luchando pese a las dificultades que hemos tenido pero el Bilbao ha empezado a anotar”, dijo el técnico quien añadió que “nosotros empezamos a luchar para intentar reducir las diferencias, pero no hemos conseguido alcanzarlos”.

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Sobre el descenso del Dreamland Gran Canaria, Vidorreta comentó que “lamento mucho el descenso del Gran Canaria. Han sido muchos años jugado derbis y esto ha sido un golpe muy duro para el baloncesto canario y les mando un abrazo de todo corazón”. EFE

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