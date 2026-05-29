Un congreso se sumerge en la grandeza de Camarón de la Isla en su 75 aniversario

San Fernando (Cádiz), 29 may (EFE).- Flamencos y flamencólogos analizan la figura de Camarón de la Isla en un congreso que se celebra en el museo dedicado al cantaor en su localidad natal, San Fernando (Cádiz), en el que ha quedado constancia de que su leyenda y su voz, tres décadas después de su muerte, siguen vivas y serán "eternas".

El congreso forma parte del 'Año Camarón' que se celebra este 2026, cuando el artista, fallecido hace 34 años, hubiese cumplido 75 años.

Cada día canta mejor

"Como dice Gamboa (el flamencólogo José Manuel Gamboa), Camarón cada día canta mejor. Lo escuchas ahora y tiene una actualidad tremenda, su voz no suena antigua", asegura, en declaraciones a EFE, el músico, escritor y musicólogo Faustino Núñez, uno de los ponentes de este congreso.

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"Yo que he vivido en Viena diez años y conozco lo que hacen allí por Mozart o Beethoven, creo que todo lo que se haga aquí por Camarón es poco, cualquier cosa que se haga siempre será poco en relación a lo que él nos ha dado, su obra está absolutamente viva, ha trascendido el tiempo", afirma.

Faustino Nuñez ha querido dedicar su intervención en el congreso a destacar su relación con el guitarrista Paco de Lucia, bajo el título 'Camarón y Paco: tanto monta, monta tanto'.

"Fueron dos personas que se enriquecieron mutuamente, tanto que sus carreras hubieran sido muy diferentes si hubieran estado separadas", explica.

La inmensa "admiración mutua" que sentían el uno por el otro hizo que "se retroalimentaran" y pusieran juntos "la guinda" a la revolución que venía forjándose en el flamenco en los años 60 para proyectarlo al siglo XXI.

"Hoy el flamenco es inconcebible sin las figuras de José Monje y Francisco Sánchez", señala.

Dos artistas que grabaron nueve discos bajo la batuta de Antonio Sánchez, padre de Paco de Lucía, y otros cuatro después, tras un periodo de separación en el que Camarón de la Isla grabó su revolucionario 'La Leyenda del Tiempo'.

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El escritor Juan José Téllez ha explicado en el congreso que Paco de Lucía entendió cuando Camarón decidió dejar la casa de su familia para escapar de la estricta disciplina de su padre.

Los dos genios "se querían como hermanos", con un amor que hizo aún más doloroso para Paco de Lucía las "habladurías" de "deslenguados" sobre el cobro de derechos de autor.

"Camarón cobró y sigue cobrando 'royalties' de los discos. No es que no cobrara nada. Cobró lo que le corresponde por contrato. Camarón cuando empezó a vender de verdad fue cuando murió. Cuando muere su figura se proyecta al infinito", cuenta quien participó en la edición de un coleccionable del que se vendieron 1.400.000 discos, "algo que no ha vendido ningún flamenco en la historia".

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"Otra cosa son los derechos de autor, y ahí Camaron firmó muy poquita cosa", explica mientras cuenta que Paco de Lucía fue "más víctima de cuestiones de derecho de autor" con el largo pleito que concluyó el año pasado cuando los tribunales le reconocieron como único autor de 'Entre dos aguas'.

La grandeza de Camarón parte, según Faustino Núnez, de que era "sobre todo un gran aficionado" capaz de "coger su mini y hacer 300 kilómetros para escuchar los cantes de una viejecita de Extremadura".

"Era muy receptivo, sabia canalizar todo lo que aprendía y llevarlo a su terreno. Tuvo el talento suficiente para canalizar todo lo aprendido y ponerle su sello. Creó una forma de cantar", añade.

Era también "una persona normal, muy humilde, que huía de las masas" y disfrutaba de estar con su familia, según ha contado en el congreso su hija Rocío Monje, que tenía 5 años cuando murió.

"Yo a mi padre lo recuerdo todos los días, siempre va a estar ahí. La gente le tiene vivo, su flamenco esta vivo", ha afirmado su hija, que le recuerda como una persona "de pocas palabras. Le tenias que entender con la mirada. se expresaba con su música, con su cante". EFE

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