El Baskonia se medirá en cuartos de final a Valencia o a Joventut

Vitoria, 29 may (EFE).- Kosner Baskonia se medirá en cuartos de final de los 'playoffs' por el título de Liga ACB a Valencia Basket o Joventut de Badalona, en ambos casos con el factor cancha a favor.

Con la primera fase de la liga finalizada, solo resta el encuentro que deben disputar Barça y Valencia Basket en el Palau Blaugrana. Una victoria taronja colocaría a los valencianos en segunda posición y a los vitorianos en tercera plaza, por lo que su rival sería el Joventut.

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Si ganan los catalanes, el Baskonia bajaría hasta la cuarta posición y jugaría ante el quinto, el Valencia Basket. EFE

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