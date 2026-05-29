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Sito Alonso: "No hay que olvidar de dónde venimos y quiénes somos"

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Murcia, 29 may (EFE).- El entrenador del UCAM Murcia, Sito Alonso, le dio un enorme valor al hecho de haber logrado 25 victorias en las 34 jornadas fase regular de la Liga Endesa y aseguró que "es algo que hay que celebrar" al tiempo que marcó un objetivo en las eliminatorias por el título diciendo que "no hay que olvidar de dónde venimos y quiénes somos" y que deben "ser igual de competitivos que hasta ahora e ir con instinto asesino".

El técnico universitario hizo esas declaraciones después del partido que su equipo ganó este viernes por 116-95 al Hiopos Lleida en el Palacio de los Deportes de Murcia.

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"Era un partido al principio muy difícil porque había un ambiente festivo, que es normal por la temporada regular hecha por el equipo, y podía ser casi una obligación ganar. Al principio estuvimos más blandos que ellos en defensa y lo que pasó en esos diez minutos nos tienen que servir para aprender. Sin embargo, luego entendimos lo que necesitábamos e hicimos sufrir algo más al contrario. A partir del tercer cuarto fuimos muy serios", apuntó Sito nada más llegar a la sala de prensa.

Seguidamente le dio importancia a lo obtenido hasta la fecha en el campeonato, en el que ocupa el tercer puesto empatado con el Kosner Baskonia con ese bagaje de 25-9 y que será segundo si el Fútbol Club Barcelona le gana al Valencia Basket este domingo en partido aplazado.

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"Las 25 victorias hay que celebrarlas y yo estuve en clubes con plantillas teóricamente mejores y no llegué a esa cifra", manifestó.

Sin saber aún el adversario que tendrán en cuartos de final, el preparador grana fue cauto y a la vez ambicioso. "Cualquier rival que tengamos en los play off será duro y trataremos de ponérselo difícil. No tenemos que olvidar de dónde venimos y quiénes somos y se puede caer en cuartos de final por mucho que seamos cabeza de serie pero lo que pretendemos es ser igual de competitivos que hasta ahora también en esa pelea por el título, yendo con instinto asesino, y cuanto más tarde terminemos la temporada mucho mejor".

Sito enarboló "la bandera de la ilusión y de la ambición" y tuvo un recuerdo para Dani García, base cedido por el UCAM CB al Hiopos Lleida: "Estoy muy contento por el comportamiento de la plantilla con Dani, que fue de nuestro equipo esta misma temporada, y colaboró para llegar hasta aquí". EFE

Ij/asc

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