Quevedo recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Las Palmas de Gran Canaria, 29 may (EFE).- El cantante Pedro Luis Domínguez Quevedo, más conocido como Quevedo, recibirá el 23 de junio la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria, entre otras personalidades y entidades, con motivo del 548 aniversario de la fundación de la ciudad.

Aunque nació en Madrid hace 24 años, Quevedo se crió desde niño en Las Palmas de Gran Canaria, desde donde se dio a conocer en 2020 y 2021 para el resto de España como el miembro más destacado de la pujante escena de la música urbana en las islas, con éxitos virales en internet, como 'Ahora y siempre' y 'Cayó la noche remix'.

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Quevedo no solo reivindica su canariedad allí donde puede -su último disco, 'El Baifo', es el mayor ejemplo de ello-, sino que además cierra muchas sus canciones con una peculiar 'firma rapera' ligada a su ciudad: 'LPGC, you know' ('Ya sabes, Las Palmas de Gran Canaria').

El pleno del Ayuntamiento de Las Palmas de Gran Canaria ha acordado este viernes en una sesión extraordinaria las 16 personalidades e instituciones a las que distinguirá con la Medalla de Oro y los títulos de Hijos Predilectos e Hijos Adoptivos en 2026 por su vinculación con la ciudad.

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Así, en el acto institucional de entrega de Honores y Distinciones que se celebrará el próximo 23 de junio en el Auditorio Alfredo Kraus recibirán la Medalla de Oro de la capital grancanaria Quevedo, el Hospital San José de Las Palmas de Gran Canaria, la Asociación Bientratar, la Coral Cantata del Real Club Victoria, la Federación de Agrupaciones Folklóricas de Gran Canaria (FAFGC), los refrescos Clipper, Astilleros Canarios (Astican) y la Asociación Cultural y Folclórica Artemi.

Además, la víspera de San Juan se convertirán en Hijos Predilectos de Las Palmas de Gran Canaria el compositor y director de Barrios Orquestados, José Brito López; el futbolista Jonathan Viera Ramos; la bailarina y coreógrafa Dácil González Ruiz y, a título póstumo, la artista multidisciplinar Roberta Marrero Gutiérrez.

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Las Palmas de Gran Canaria sumará igualmente cuatro Hijos Adoptivos, reconocimientos que serán para el físico, ingeniero y divulgador científico Javier Santaolalla Camino; el jefe del Servicio de Neumología del Hospital Universitario Doctor Negrín y profesor de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria, José Antonio Caminero Luna; la vicepresidenta de UNICEF en Canarias, Nereida Castro Martín; y la catedrática de Educación Física de la Universidad de Las Palmas de Gran Canaria Cecilia Dorado García. EFE