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Navarro espera un Málaga que exija "al máximo" si el Zaragoza quiere acabar con dignidad

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Zaragoza, 29 may (EFE).- El entrenador del Real Zaragoza, David Navarro, espera que el Málaga, que se juega el 'playoff' e incluso alcanzar la tercera plaza de LaLiga Hypermotion (Segunda División), exija este domingo "al máximo" al conjunto blanquillo, ya descendido, si la escuadra aragonesa busca acabar la temporada con dignidad.

"Nos va a exigir al máximo si queremos acabar la temporada de una forma digna", observó este viernes el técnico en la rueda de prensa previa al partido correspondiente a la última jornada liguera.

Navarro indicó que, para el Zaragoza, ya "no hay objetivo deportivo", pero sí otro "importante", que es "caer lo más de pie que puedas".

Sin embargo, argumentó que enfrente estará el Málaga, que actualmente está jugándose la posibilidad de mantener la posición de 'playoff' e incluso alcanzar la tercera plaza.

"Si hay uno contra el que no quieres jugar ahora mismo, ningún equipo, sería el Málaga", destacó el entrenador blanquillo sobre un conjunto que llega con "confianza", que es agresivo con el balón y muy vertical.

Preguntado por la posible respuesta de los seguidores del Zaragoza en el Ibercaja Estadio, tras consumarse el descenso la semana pasada fuera de casa, afirmó: "Lo que haga la afición bien hecho está".

"Si ellos quieren pitar desde el principio, que piten; si ellos quieren animar, que animen; si ellos quieren asistir que asistan; si no quieren asistir, que no asistan. ¿Quién soy yo para juzgar eso?", añadió.

No obstante, el técnico insistió en que el descenso no se ha debido a la "dejadez": "Han querido y hemos querido. Y no hemos podido. O sea, ha sido querer y no poder", resumió Navarro, quien afirmó que no les ha acompañado ni el acierto en las situaciones necesarias, ni las lesiones, ni los errores arbitrales.

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Para la siguiente temporada, en Primera RFEF, advirtió de que esta no va a ser "un camino de rosas" y que "se está ya poniendo un germen peligroso", en referencia a la idea de que en un año va a volver fácilmente el Zaragoza a la categoría de plata del fútbol español.

En ese sentido, avisó de que el Zaragoza será el próximo año "el equipo al que todos quieran ganar", lo que "sube mucho la dificultad".

"Hay que saber que el camino no va a ser autovía", aseveró el técnico, quien abundó en que los blanquillos deberán transitar un "camino de piedras", algo para lo que el club "está preparado". EFE

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