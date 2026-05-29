La reina inaugura la Feria del Libro y aconseja a los niños leer para estar más informados

Madrid, 29 may (EFE).- Con un consejo a los escolares para que lean mucho y estar así más informados y comprender el mundo ha finalizado la reina Letizia su recorrido inaugural de la 85 Feria del Libro de Madrid, en la que ha visitado librerías de larga tradición y otras periféricas de reciente creación.

Más de una hora y media, bajo un intenso calor, se ha prolongado el recorrido que ha realizado este viernes la reina por las casetas que durante 17 días ocuparán el Paseo de Coches del Parque del Retiro en la cita literaria más importante de Madrid, acompañada por el ministro de Cultura, Ernest Urtasun, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez-Almeida, y la directora de la feria, Eva Orúe, entre otros.

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Y aunque en su recorrido ha parado en varias ocasiones a hablar con escolares de colegios que visitaban la feria, ha sido al final cuando, en el Pabellón Infantil, se ha sentado con estudiantes del CEIP Nuestra Señora de la Almudena del distrito madrileño de Retiro, que tienen un proyecto de radio escolar, y que han realizado una pequeña entrevista a la reina.

"Como periodista ¿qué consejo nos da?" ha preguntado una de las alumnas para su radio escolar, a lo que doña Letizia ha respondido: "leer mucho, el mejor consejo es leer mucho".

"Porque cuanto más lees, más información tienes, más conocimientos tienes, mejor te vas a expresar, más vas a comprender todo lo que sucede a nuestro alrededor y comprender también a una misma", ha indicado la reina, que ha agradecido a los escolares ese rato de conversación y ha agregado: "¿Hay algo mejor que la radio y los libros?".

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En esta primera jornada de una feria dedicada este año al humor en la literatura, la reina ha iniciado su recorrido, como es habitual, en la caseta del Ministerio de Cultura, mientras un grupo de trabajadoras de la enseñanza de 0 a 3 años, que llevan 53 días en huelga indefinida, han proferido gritos con sus reivindicaciones.

Unas trabajadoras con las que, en otro momento del recorrido, ha hablado doña Letizia para interesarse por sus demandas laborales, tras lo que éstas han expresado a los medios de comunicación su alegría por el hecho de que la reina les haya preguntado por su situación.

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La caseta de Ediciones de la Torre, que cumple 50 años y donde le han obsequiado con un ejemplar de '40 miradas sobre el libro y su futuro', y el de la veterana cadena de librerías Santos Ochoa, fundada en Logroño hace 111 años, en la que ha recibido un libro de cocina riojana que editan desde hace 85 años y el facsímil 'Glosa Emilianense', han sido algunas de las paradas con las que ha querido conmemorar estos aniversarios.

La librería Cervantes y Compañía ha recibido también la visita de la comitiva, donde la reina ha sido obsequiada con libros como 'La grieta', de Rodrigo Gervasi (Editorial Sexto Piso), o 'Cartas', de Maruja Mallo (Editorial Renacimiento).

Pero también ha visitado otras más alejadas del centro de la ciudad como la librería Girasol, en una urbanización situada en el en el kilómetro 28 de la A 1,en el término municipal de Algete, un proyecto que nació en pandemia de la mano de Laura Rodríguez, que reconoce que es un sitio raro para tener una librería.

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"Nunca había habido nada en toda la zona cultural", ha explicado la librera, que además es poeta, y que consideró necesario abrir esta librería también para que los niños de la zona tuvieran acceso a ellas.

La librería Vino a por letras, situada en Getafe y que junto a la lectura ofrece café y vino, también ha sido una de las paradas de la reina, mientras que en la caseta de la editorial Nórdica ha sido obsequiada con títulos como 'Hambre' de Knut Hamsum; y 'Noches blancas', de Fiódor Dostoyevski .

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Con la editora Paca Flores, de Periférica, la reina ha demostrado conocer su catálogo y ha compartido algunas de sus lecturas como los títulos de Katharina Winkler.

Algo que ha destacado también sobre la reina Letizia la directora de la feria, Eva Orúe, que ha explicado cómo en sus conversaciones con libreros y editores demuestra que "no solo que es una buena lectora", sino que se ha documentado". EFE

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