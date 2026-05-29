La internacional alemana Elisa Senß fichará por el Real Madrid, según el diario "Bild"

Berlín, 29 may (EFE).- La internacional alemana Elisa Senß. pretendida por el Bayern, fichará por el Real Madrid, según informaciones del diario "Bild".
La centrocampista hará uso de una cláusula que le permite rescindir su contrato con el Eintracht Fráncfort, válido hasta 2027, por 200.000 euros, explicó diario.
Si finalmente se cierra el fichaje, Senß sería la tercera alemana en el equipo blanco donde ya militan la meta Merle Froms y la centrocampists Sara Däbritz. EFE
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