La Generalitat alcanza un acuerdo con los sindicatos de docentes

Barcelona, 29 may (EFE).- El Departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes han alcanzado este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que Ustec someterá a ahora a consulta de sus afiliados y que contempla un incremento retributivo de entorno a 400 euros mensuales hasta 2029, que serían de 600 euros si se tiene en cuenta la parte estatal.

Así lo ha explicado la portavoz de Ustec -principal sindicato de los docentes-, Iolanda Segura, a la salida de una larga reunión que ha acabado esta noche con un consenso entre el Departamento de Educación y la mayor parte de los sindicatos de la mesa sectorial (todos salvo la CGT).

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"Tras mese de movilización y medidas de presión y de huelgas con participación masiva, con una presión máxima de todo el colectivo, hemos logrado llegar a una propuesta de preacuerdo que someteremos a consulta del colectivo para que lo ratifique o no", ha dicho Segura, que ha especificado que en principio se iniciará este proceso de consulta a partir de mañana.

La portavoz de Ustec ha indicado que este pacto, que ha calificado como "preacuerdo", no significa la desconvocatoria automática de las huelgas previstas para la semana que viene, si bien ha dicho que es algo que valorarán junto con el resto de organizaciones sindicales. EFE

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