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Joao Fonseca ve un torneo más abierto tras haber eliminado a Djokovic

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París, 29 may (EFE).- El brasileño Joao Fonseca, de 19 años y verdugo este viernes del legendario Novak Djokovic en la tercera ronda de Roland Garros, ve ahora el torneo más abierto tras la eliminación también del número uno del mundo, Jannik Sinner, el jueves ante el argentino Juan Manuel Cerúndolo.

"Está claro que ahora hay más oportunidades, están los Sascha (Alexander Zverev), Casper (Ruud) y otros", declaró en rueda de prensa, tras la histórica victoria ante el ganador de 24 'grandes', al que remontó dos sets y doblegó tras casi cinco horas de partido.

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Después de las eliminaciones del serbio y del italiano Sinner el jueves, ya no quedan campeones de Grand Slam en el actual cuadro parisino, por lo que un jugador estrenará su casillero de 'grandes'.

EFE

atc/ism

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