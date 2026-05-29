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4-1. El Niza se mantiene en la Ligue 1 y el Saint Etienne sigue en la segunda categoría

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Redacción deportes, 29 may (EFE).- El Niza goleó en el Allianz Riviera al Saint Etienne (4-1), en el partido de vuelta de la promoción, y selló su permanencia en la Ligue 1, que la próxima temporada no contará con su adversario, que por segundo año seguido disputará la Ligue 2.

El conjunto nicense, antepenúltimo de la máxima competición francesa, evitó el descenso. Tras empatar en el choque de ida contra el tercer clasificado de la Ligue 2, aprovechó su condición de local este viernes para amarrar su objetivo.

Jonathan Clauss, a la hora de juego, puso por delante al cuadro de Claude Puel, pero en el minuto 79 el Saint Etienne empató de penalti, transformado por Zuriko Davitashvili.

En el tramo final el Niza aceleró y sentenció el triunfo y la permanencia con un doblete de Eye Wahi y un gol de Kail Boudache.

El cuadro de Claude Puel se mantiene en la Ligue 1, mientras que el Saint Etienne, que descendió la pasada campaña, seguirá en la segunda categoría del fútbol francés. EFE

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