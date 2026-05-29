94-95. Zaragoza culmina su épica remontada con un triple de Spissu sobre bocina

Lugo, 16 may (EFE).- El Casademont Zaragoza seguirá en la ACB después de firmar una épica remontada al Breogán, al que levantó una desventaja de seis puntos en los últimos 24 segundos, culminada con un triple del italiano Marco Spissu, después de que su compañero Bell-Haynes tirase a fallar el segundo tiro libre.

A falta de algo menos de medio minuto para el final del encuentro, la afición maña desplazada al Pazo Provincial de Lugo lloraba en las grandas. Pocos creían en el milagro. Su equipo perdía 93-87. Pero un triple de Bell-Haynes dio algo de esperanza. Faltaban 4 segundos y la desventaja ya solo era de 2 puntos. Andric, que firmó un partido horroroso, falló un tiro libre y DeWayne Russell cometió falta rápida sobre Bell-Haynes para evitar un triple que mandase el partido a la prórroga. El exbreoganista metió el primero y tiró a fallar el segundo. Su equipo cogió el rebote, encontró liberado a Spissu y el italiano, sobre la bocina, no falló desde la línea de 6,75 para enmudecer el Pazo y desatar la locura en el banquillo visitante.

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El primer asalto fue un continuo intercambio de golpes. El serbio Mihajlo Andric se cargó muy rápido de faltas, pero no fue un problema para el Breogán porque el danés Bakary Dibba mostró su buena muñeca en el lanzamiento exterior. Enfrente, el internacional español Santi Yusta mantenía la igualdad con su acierto.

El equipo de Gonzalo García de Vitoria supo sufrir para aguantar cada golpe del Breogán, sobre todo en el inicio del segundo cuarto, cuando los celestes pegaron el primer estirón en el marcador (39-32).

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Las pérdidas de balón y los puntos de Francis Alonso hacían daño al Zaragoza, al que el italiano Marco Spissu dio otro aire en ataque. Con un triple desde la esquina de Miguel González, los visitantes endosaron un parcial 0-7 a su rival que obligó a Luis Casimiro a pedir tiempo muerto a poco más de tres minutos para el descanso (39-38).

La segunda parte arrancó con un triple de Joaquín Rodríguez al que respondió rápido Aleksandar Aranitovic. Zaragoza, que conocía la contundente derrota de Gran Canaria en Valencia, era incapaz de voltear el marcador. Ganar suponía mantenerse en la ACB, y eso exigía una mayor intensidad defensiva porque Breogán seguía jugando muy suelto en ataque.

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Francis Alonso, con dos triples consecutivos, generó el primer problema a los de Gonzalo García de Vitoria. El técnico visitante pidió tiempo muerto (67-59) porque el sueño de cumplir la 17ª temporada consecutiva en la ACB estaba en riesgo. Y en esos momentos de dudas, tres jugadores –Spissu, Wright-Foreman y Devin Robinson- salieron al rescate del Zaragoza, que muchos minutos después tomó el mando del partido tras un parcial 6-16 que forzó el tiempo muerto de Casimiro (73-75, min.33).

Zaragoza, cargado de faltas a falta de cinco minutos, tenía un serio problema porque Francis Alonso estaba empeñado en mandarlo a Primera FEB. El malagueño, con cinco puntos seguidos, oxigenó a los suyos, antes de que Bell-Haynes, que había sustituido a Spissu, firmase un espectacular ‘2+1’ para dejar la renta gallega en un solo punto (82-81). De poco sirvió, dos triples seguidos DeWayne Russell alimentaron el sueño de Gran Canaria, que en ese momento ya había perdido en el Roig Arena, de seguir en la ACB.

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Gonzalo García de Vitoria buscó una reacción de los suyos parando el encuentro (88-81, min.36). El panorama se había oscurecido demasiado, pero los errores del Breogán en el último minuto y un triple lejano de Bell-Haynes le permitieron llegar con vida a la última jugada, culminada por el italiano Spissu. Ese triple vale una permanencia.

-- Ficha técnica:

94 - Río Breogán (26+21+23+24): Rusell (19), Aranitovic (6), Arturs Kurucs (-), Andric (1) y Apic (8) -cinco inicial-; Francis Alonso (33), Mavra (9), Brankovic (8), Dibba (10), Iván Cruz (-) y Walker (-).

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95 - Casademont Zaragoza: (24+20+23+28): Bell-Haynes (15), Devin Robinson (12), Santi Yusta (14), Gabriel Olaseni (10) y Joaquín Rodríguez (3) -cinco inicial-; Marco Spissu (20), González (2), Wright-Foreman (13), Fernández (3) y Dubljevic (3).

Árbitros: Emilio Pérez Pizarro, Sergio Manuel y Alberto Sánchez Sixto.

Incidencias: Encuentro correspondiente a la jornada 34 de la liga Endesa disputado en el Pazo Provincial de Lugo ante 5.236 espectadores. EFE

dmg/apa