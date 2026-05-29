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La defensa de Jonathan Andic aporta un vídeo de una caída accidental previa de Isak Andic

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La defensa de Jonathan Andic, encabezada por el abogado Cristóbal Martell, ha aportado al Juzgado de Instrucción 5 de Martorell (Barcelona) un informe pericial con un vídeo anexo de una caída accidental previa que sufrió el fundador de Mango, Isak Andic, 10 meses antes de su fallecimiento el 14 de diciembre de 2024 tras caer por un barranco en las Cuevas del Salnitre en Collbató (Barcelona)

El informe, al que se hace referencia en el recurso presentado por la defensa contra el auto de prisión provisional eludible bajo fianza al que ha tenido acceso Europa Press, ha sido elaborado por dos doctores y un investigador privado.

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Los peritos han concluido que el hecho de que Isak Andic no presentase lesiones palmares tras la caída o la forma en la que se precipitó no conducen a "afirmaciones científicas" de que se trató de una muerte no accidental, al contrario de lo que argumentó la instructora en su auto.

DOLENCIA EN LAS RODILLAS

Se basan en una dolencia que el fundador de Mango sufría en las rodillas, que explicaría la reducción a los tiempos de reacción en la caída, la incapacidad de corrección postural y el colapso articular, "donde las rodillas ceden en lugar de sostener el peso, produciéndose una caída más vertical y menos controlada".

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En esas pérdidas de equilibro, prosiguen, no existe una reacción defensiva, lo que explicaría la ausencia de las lesiones en las palmas de las manos.

COMPARACIÓN CON LA CAÍDA MORTAL

A partir de la caída previa que sufrió Isak Andic, registrada por una cámara de seguridad, se puede "establecer una tesis pericial altamente fiable" si se traslada el patrón biomecánico observado en esas imágenes y se aplica en el escenario de Montserrat en el que se produjo el incidente mortal.

Esa reconstrucción biomecánica arroja como conclusión, según los peritos de la defensa, la explicación de por qué no presentaba lesiones palmares, sin que se requiera de ningún elemento dinámico adicional como "la intervención de un tercero por empujón".

"Se ha recreado esa misma caída en el lugar exacto de la precipitación y se evidencia la compatibilidad de la caída accidental con ausencia de lesión palmar y con caída en tobogán", afirman.

Además, recuerdan que el informe de contradicciones e indicios que recoge las conclusiones de la Unidad de Montaña de los Mossos d'Esquadra señala, respecto a la caída, que "los agentes no pudieron llegar a determinar la naturaleza de cómo se produjo, ya que el resultado de las simulaciones no fueron concluyentes".

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EuropaPress

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