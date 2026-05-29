Gonzalo García: "Este día lo recordaré siempre, y mucha gente de Zaragoza también"

Lugo, 29 may (EFE).- Gonzalo García de Vitoria, entrenador del Casademont Zaragoza, estaba exultante tras la épica remontada de su equipo al Breogán, al que levantó una desventaja de seis puntos para celebrar su permanencia en la liga Endesa.

“Me siento como Joaquín Sabina. Hemos hecho una cosa durante estos doce días, y ha sido creer. Con ese mensaje parecíamos idiotas, se nos ha criticado por ese positivismo, y esa ha sido la clave. Hemos vivido de lo que teníamos y lo que hemos hecho ha sido creer y estar juntos. Esa es la lectura que tienen que sacar los jugadores. Este día lo recordaré siempre, y mucha gente de Zaragoza también”, manifestó en rueda de prensa.

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Elogió el “buen juego en ataque” de su equipo, y reconoció que tuvieron “un golpe de suerte” para firmar una victoria que él veía muy difícil en la recta final del encuentro.

“Había mucha tensión y responsabilidad porque se hablaba del futuro de las chicas y del baloncesto profesional en Zaragoza. A falta de tres minutos, el partido se nos había puesto en inglés y hemos conseguido sacarlo con un golpe de suerte. Ha merecido la pena todo el esfuerzo realizado. Los jugadores han creído en nuestro mensaje, ellos son los protagonistas”, apuntó.

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“Estoy contento porque lo hemos conseguido. Este cuerpo técnico ha conseguido esta victoria y las otras han sido de Jesús y Joan Plaza. Pero nosotros en doce días hemos construido una familia. Veníamos con miedo, con mucho respeto, pero con la creencia de que podíamos conseguirlo”, concluyó. EFE

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