El Surne Bilbao jugará el octavo 'playoff' de su historia

Bilbao, 29 may (EFE).- El Surne Bilbao, tras su victoria en la pista del La Laguna Tenerife (82-87), ha finalizado la fase regular de la Liga Endesa en séptima posición y jugará de esta manera el octavo 'playoff' por el título de su historia.

El equipo bilbaíno regresa así a estas eliminatorias fase seis años después de su última participación. Fue en la fase final extraordinaria organizada por la ACB en Valencia en junio de 2020 tras dar por finalizada la liga regular a mediados de marzo a causa de la pandemia con el Bilbao Basket en la quinta posición.

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La primera clasificación del equipo vasco entre los ocho primeros fue en la campaña 2007-2008, con Txus Vidorreta al frente, iniciando una etapa en la que el Bilbao Basket fue un habitual en esta postemporada que disputó en seis ocasiones con solo dos ausencias entre 2008 y 2015.

El Surne Bilbao se enfrentará en la primera eliminatoria del 'playoff' al segundo clasificado, puesto al que optan UCAM Murcia, Valencia y Barcelona. Estos dos últimos se enfrentarán el domingo en el Palau Blaugrana en el choque que cerrará la liga regular.

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El primer partido será el miércoles 3 en la cancha del segundo clasificado y el segundo el viernes 5 en Miribilla. En caso de necesitarse un tercer encuentro de desempate se jugaría lejos de Bilbao el domingo 7.

Clasificaciones para el 'playoff' del Bilbao Basket:

Temporada Entrenador Posición V D

2007-2008 Txus Vidorreta 6º 21 13

2008-2009 Txus Vidorreta 8º 15 17

2010-2011 Fotis Katsikaris 6º 21 13

2011-2012 Fotis Katsikaris 6º 19 15

2012-2013 Fotis Katsikaris 6º 19 15

2014-2015 Sito Alonso 4º 20 14

2019-2020 Alex Mumbrú 5º 14 9

2025-2026 Jaume Ponsarnau 7º 19 15. EFE

ibn/apa