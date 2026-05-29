Espana agencias

El partido UPN denuncia en la RFEF el mapa de Euskal Herria en la camiseta del Athletic

Guardar
Google icon

Pamplona, 29 may (EFE).- El partido UPN (Unión del Pueblo Navarro) ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la inclusión en la camiseta del Athletic de Bilbao de un mapa de Euskal Herria con una ikurriña que incluye el territorio de Navarra.

En conferencia de prensa, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, explicó este viernes que en la denuncia solicitan al Comité de Competición que se tomen medidas para impedir la utilización de la nueva camiseta en competición oficial.

Ibarrola, quien destacó que este mapa supone un menoscabo de la realidad jurídico-administrativa e institucional de Navarra, apuntó que hay sentencias firmes de los tribunales superiores de justicia de Navarra y el País Vasco que concluyen que la utilización de esta imagen es "una cuestión de índole política".

PUBLICIDAD

Recordó que el reglamento de competiciones de la RFEF prohíbe la utilización en partidos oficiales de logos y mensajes de carácter político.

El fútbol, subrayó, es un espacio de "alto impacto" mediático que tiene unas reglas específicas para evitar que en camisetas o cualquier otro equipamiento se muestren mensajes políticos.

Tras resaltar que Euskal Herria es una "entidad territorial que no existe jurídicamente", Ibarrola declaró que han hecho esta denuncia "con el máximo respeto a toda la afición y a quien sienta los colores del Athletic", que "no tienen la culpa de la decisión adoptada por el club".

PUBLICIDAD

"No vamos a mirar hacia otro lado ante el incumplimiento de las normas y la enorme jurisprudencia de los tribunales", dijo la dirigente de UPN, quien aseguró que van a agotar todas las vías posibles, incluidos los tribunales de justicia. EFE

(foto)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Quevedo recibirá la Medalla de Oro de Las Palmas de Gran Canaria

Infobae

Transportes prepara un dispositivo especial de movilidad para la visita del Papa León XIV

Infobae

Jesús Vázquez presentará los premios de la Academia de la Moda en el Teatro Príncipe Pío

Infobae

Siguen labores para dar por extinguido el incendio del Parque Nacional de Doñana (Huelva)

Infobae

El italiano Tony Arbolino ejerce de anfitrión y marca el ritmo en condiciones mixtas

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

La Justicia reconoce el derecho de una ciudadana salvadoreña a obtener la nacionalidad española por origen sefardí tras validar documentos emitidos en el extranjero

Iago Moreno, sociólogo: “El odio y acoso de los trolls generan más datos y dinero para los dueños de las redes sociales”

Renfe se gastará 205.000 euros en programas informáticos más modernos para gestionar “incidencias” en las elecciones sindicales y controlar a los trabajadores que hagan huelgas

ECONOMÍA

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen el IPC en el 3,2% en su último mes en vigor

Las rebajas al IVA de luz y gas contienen el IPC en el 3,2% en su último mes en vigor

Los trabajadores del sector energético ganaron casi el doble que la media nacional en 2024

El precio más alto de la gasolina hoy en Madrid, Barcelona y otras ciudades este 29 de mayo

El euríbor acelera su subida en mayo al 2,80% y dispara las cuotas de las hipotecas: se encarecen hasta 1.300 euros al año

Los españoles se decantan cada vez más por retrasar la jubilación y la anticipada pierde peso: así cambiará el retiro del mercado laboral en los próximos años

DEPORTES

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Las promesas cumplidas y las incumplidas de Florentino Pérez en las elecciones de 2009, cuando empezó su segunda era en el Real Madrid

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente