El partido UPN denuncia en la RFEF el mapa de Euskal Herria en la camiseta del Athletic

Pamplona, 29 may (EFE).- El partido UPN (Unión del Pueblo Navarro) ha presentado una denuncia ante el Comité de Competición de la Real Federación Española de Fútbol (RFEF) por la inclusión en la camiseta del Athletic de Bilbao de un mapa de Euskal Herria con una ikurriña que incluye el territorio de Navarra.

En conferencia de prensa, la presidenta de UPN, Cristina Ibarrola, explicó este viernes que en la denuncia solicitan al Comité de Competición que se tomen medidas para impedir la utilización de la nueva camiseta en competición oficial.

Ibarrola, quien destacó que este mapa supone un menoscabo de la realidad jurídico-administrativa e institucional de Navarra, apuntó que hay sentencias firmes de los tribunales superiores de justicia de Navarra y el País Vasco que concluyen que la utilización de esta imagen es "una cuestión de índole política".

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Recordó que el reglamento de competiciones de la RFEF prohíbe la utilización en partidos oficiales de logos y mensajes de carácter político.

El fútbol, subrayó, es un espacio de "alto impacto" mediático que tiene unas reglas específicas para evitar que en camisetas o cualquier otro equipamiento se muestren mensajes políticos.

Tras resaltar que Euskal Herria es una "entidad territorial que no existe jurídicamente", Ibarrola declaró que han hecho esta denuncia "con el máximo respeto a toda la afición y a quien sienta los colores del Athletic", que "no tienen la culpa de la decisión adoptada por el club".

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"No vamos a mirar hacia otro lado ante el incumplimiento de las normas y la enorme jurisprudencia de los tribunales", dijo la dirigente de UPN, quien aseguró que van a agotar todas las vías posibles, incluidos los tribunales de justicia. EFE

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