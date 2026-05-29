El Palencia se clasifica para la fase final de ascenso a la ACB en el quinto partido

Palencia, 29 may (EFE).- El Súper Agropal Palencia se clasificó este viernes para la fase final de ascenso a la Liga ACB tras superar al Flexicar Fuenlabrada en el quinto y definitivo partido de una intensa eliminatoria de cuartos de final que se decidió con una contundente victoria palentina, por 76-51.

Cerca de 5.000 aficionados han llevado en volandas al conjunto dirigido por Natxo Lezkano en el Pabellón Municipal de Palencia, donde el equipo morado consiguió aprovechar su tercera oportunidad para cerrar una serie que llegó a dominar por 2-0 hace dos semanas.

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El conjunto palentino disputará ahora la fase final de ascenso a la ACB, que se disputará el próximo fin de semana, 6 y 7 de junio, en La Coruña.

Tras imponerse en los dos primeros encuentros jugados en Palencia, el Súper Agropal encajó después dos derrotas ajustadas en la pista madrileña, en una eliminatoria en la que ambos equipos han hecho valer el factor cancha.

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El quinto encuentro estuvo marcado por las imprecisiones ofensivas de ambos conjuntos, aunque el cuadro palentino compensó sus dificultades anotadoras con una intensa defensa y un claro dominio del rebote, factores que terminaron por romper el partido.

Después de un inicio igualado y del 6-7 favorable al Fuenlabrada, el Palencia firmó un parcial de 18-0 que cambió completamente el encuentro gracias a su agresividad defensiva y a los problemas visitantes para encontrar lanzamientos cómodos.

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En el segundo y tercer cuarto, el conjunto local siguió ampliando diferencias gracias a su superioridad física bajo los aros, anulando las opciones ofensivas del Fuenlabrada y generando numerosas segundas oportunidades en ataque.

Solo en el inicio del último cuarto, con un parcial visitante de 0-10, el Flexicar Fuenlabrada amagó con una posible remontada, aunque el Súper Agropal recuperó rápidamente el control del juego y la intensidad defensiva para cerrar sin sobresaltos el triunfo y la clasificación.

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“Ahora hay que celebrarlo”, explicaba al término del encuentro Natxo Lezkano, aunque reconocía que “inmediatamente tenemos que ponernos en modo competición para afrontar un partido que el Leyma Coruña ya ha podido empezar a preparar”.

En semifinales, el Súper Agropal Palencia se enfrentará el sábado 6 de junio al anfitrión de la final four y uno de los principales candidatos al ascenso tras quedarse sin la primera plaza de la liga regular en las últimas jornadas.

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“Nos toca intentar dar la sorpresa”, reconocía Lezkano. EFE

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