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El italiano Tony Arbolino ejerce de anfitrión y marca el ritmo en condiciones mixtas

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Redacción deportes, 29 may (EFE).- El italiano Tony Arbolino (Kalex) ejerció este viernes de 'anfitrión' en la primera tanda libre del Gran Premio de Italia de Moto2, que se disputó en el circuito de Mugello con unas condiciones mixtas del asfalto.

Prácticamente todos los pilotos marcaron sus mejores tiempos en la última vuelta, cuando se decidieron a montar neumáticos de seco y Arbolino fue el más rápido, no sin asumir algunos riesgos, al rodar en 1:53.619, por delante de los españoles Alex Escrig (Forward) y Manuel González (Kalex), el líder de la categoría.

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El australiano Senna Agius (Kalex) fue el primer referente de la categoría intermedia (2:05.819), sobre un asfalto mojado en el que se comenzaba a percibir un pequeño 'carril' seco en algunos puntos del trazado toscano, que hizo que los tiempos bajasen vertiginosamente en apenas unos minutos.

Agius fue poco después superado por el español Alonso López (Kalex) ya con un tiempo de 2:02.700, que no tardó en mejorar el australiano (2:02.098), en una estrecha pugna entre ambos en esos minutos iniciales de la sesión libre de Moto2.

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Pero la sesión no había hecho más que comenzar y ese 'carril' seco era cada vez más grande, lo que permitió incrementar considerablemente el ritmo de los pilotos de Moto2, que con Izan Guevara (Boscoscuro), segundo clasificado del Mundial, como el primer referente, bajó hasta el 2:00.831.

Ya en los minutos finales algunos pilotos decidieron montar neumáticos 'slicks' (de seco), lo que propició algunos incidentes en forma de caída, debidos en cierta medida al exceso de confianza en determinados puntos del trazado, todavía muy mojados.

El español Adrián Huertas (Kalex) y el belga Barry Baltus (Kalex) fueron dos de los que lograron completar un giro al trazado con neumáticos de seco, lo que les encaramó a las primeras posiciones, como pocos segundos después sucedió con el japonés Taiyo Furusato (Kalex), que rodó en 1:57.826.

De ahí se pasó, apenas en un par de vueltas, al 1:53.619 de Arbolino (Kalex), que acabó siendo el mejor registro de la sesión con casi cuatro décimas de segundo de ventaja sobre el español Alex Escrig (Forward) y con el líder del mundial, Manuel González (Kalex), tercero a poco más de cinco décimas de segundo. EFE

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