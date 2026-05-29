El Departamento de Educación de Generalitat alcanza un acuerdo con sindicatos de docentes

Barcelona, 29 may (EFE).- El Departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes han alcanzado este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que Ustec someterá a ahora a consulta de sus afiliados y que contempla un incremento retributivo de entorno a más de 400 euros mensuales hasta 2029, que serían de 600 euros más si se incluye la parte estatal. EFE
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