Espana agencias

El Departamento de Educación de Generalitat alcanza un acuerdo con sindicatos de docentes

Guardar
Google icon

Barcelona, 29 may (EFE).- El Departamento de Educación de la Generalitat y sindicatos de docentes han alcanzado este viernes un acuerdo sobre una mejora de las condiciones laborales, que Ustec someterá a ahora a consulta de sus afiliados y que contempla un incremento retributivo de entorno a más de 400 euros mensuales hasta 2029, que serían de 600 euros más si se incluye la parte estatal. EFE

(foto) (vídeo)

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Treinta pianistas en una Hospedería Fonseca en vela para batir el récord de 'Vexations'

Infobae

A prisión el detenido por el homicidio de un joven y agredir a una mujer en La Rioja

Infobae

Sábado, 30 de mayo 2026

Infobae

Declaran culpable al joven acusado de asesinar a un conocido de tres disparos en la cabeza

Infobae

Otra oreja 'de viernes', barata y protestada, para Talavante, en una tarde plana en Madrid

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El abogado de Begoña Gómez solicita aplazar su comparecencia del 9 de junio ante el juez Peinado

El PSOE volvería a ganar las elecciones, según el último CIS antes de la imputación de Zapatero y el requerimiento de la UCO en Ferraz

Los ciclistas ya no pueden circular por los arcenes de las carreteras: qué dice realmente la ley sobre esta prohibición

Un guardia civil resulta herido tras ser disparado en el registro de una plantación de marihuana en Murcia

El papel de la Costa del Sol en la red de 200 millones de euros del capo de la mafia siciliana Matteo Messina Denaro

ECONOMÍA

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

El Tribunal Supremo fija en 1.800 euros la indemnización para los hombres obligados a demandar judicialmente el complemento de maternidad

Pagar el alquiler o la hipoteca sitúa en el umbral de pobreza a más de 4,5 millones de personas en España

La dificultad de acceso a la vivienda se cronifica: marca récord como el problema que más preocupa a los españoles

Gasolina más barata… pero no para todos: la CNMC dice que la rebaja del IVA llegó al consumidor, aunque detecta anomalías en 54 gasolineras

La justicia da la razón al Centro Galego de Vitoria que se negó a pagar a una orquesta que desafinó y no se sabía las letras

DEPORTES

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

El FC Barcelona ficha a Anthony Gordon por 70 millones más diez en variables: gol y velocidad para el ataque de Flick

La odisea de un influencer para conseguir entradas y poder ver a España en el Mundial 2026: “Esto no hay manera de pagarlo”

El Real Madrid, el equipo que más dinero genera en la historia del deporte: “Hay unos niños que quieren presentarse”

El Atlético de Madrid se mofa del FC Barcelona por el caso Julián Álvarez y se acuerda del Real Madrid: “Filtraciones y la maquinaria inventando”

Rafa Jódar sufre de lo lindo ante Michelsen y sella un duelo español en octavos de final de Roland Garros