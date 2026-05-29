El BNG reclamará en el Congreso "revertir" el aumento del gasto militar y destinar esos recursos a política social

El BNG llevará al Congreso el debate sobre el aumento del gasto de militar y reclamará al Gobierno que revierta esa incremento, para destinar esos recursos públicos a políticas sociales y refuerzo de los servicios públicos.

Así, el diputado Néstor Rego ha llamado a reflexionar sobre la disyuntiva "entre continuar alimentando la carrera armamentística o apostar por proteger los derechos sociales y el desarrollo económico". "Hay que escoger, ha advertido, y ha añadido que los recursos públicos "deben servir para mejorar la vida de la gente y no para financiar la escalada bélica".

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Por ello, el BNG ha registrado una iniciativa para instar al Gobierno a revertir todas las decisiones adoptadas en los últimos dos años, que implicaron el aumento de gasto militar, y a que renuncie a nuevas ampliaciones presupuestarias en materia de defensa.

Para los nacionalistas, "el incremento continuado del gasto militar hipoteca el futuro" y acabará derivando "inevitablemente" en recortes sociales y limitación de la inversión pública en ámbitos como la sanidad, la educación, la atención a la dependencia o políticas de empleo.

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Por otra parte, en su iniciativa el BNG también traslada el rechazo a los recortes previstos por la UE en el marco financiero plurianual 2028-2034 para financiar el programa ReArm Europe, y alerta de las consecuencias de una reducción del 20% en el Política Agraria Común (PAC) y de más del 60% en los fondos destinados a la pesca, dos sectores "estratégicos" para Galicia.

Según ha denunciado Néstor Rego, la UE "pretende desviar recursos destinados al desarrollo económico y al apoyo de los sectores productivos hacia el gasto militar y a la compra de armamento".

En este contexto, el diputado nacionalista reclamará en el Congreso un cambio de la política exterior y de defensa del Estado español. Su iniciativa expresa también el rechazo "a las guerras y agresiones imperialistas" y la apuesta por el "diálogo y la negociación" en la resolución de conflictos internacionales.

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Finalmente, el BNG pide poner fin a la presencia militar de EE.UU. en España, en la bases de Morón y Rota, y la salida de España de la OTAN, así como la disolución de esta organización, "que es un instrumento al servicio de los intereses geopolíticos y militares" de EE.UU.