Casimiro: "Estoy bastante jodido por haber perdido el partido"

Lugo, 29 may (EFE).- Luis Casimiro, entrenador del Río Breogán, no escondió su decepción por la derrota de su equipo ante el Casademont Zaragoza, que levantó una desventaja de seis puntos en los últimos 24 segundos.

“Perdimos un partido que controlamos durante 38 minutos. Entramos en el último tramo con el partido controlado para quedarnos con una victoria que hemos tenido en nuestras manos. En el último minuto cometimos muchos errores. Fallos de tiros libres (1/4), no controlamos el rebote y cometimos demasiado rápido la última falta”, explicó.

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El veterano técnico ciudadrealeño, con pasado en el Gran Canaria, equipo que acabó descendiendo, confesó que no escuchó la ovación de la afición gallega al Zaragoza: “Estaba bastante jodido por haber perdido el partido y me he ido rápido para los vestuarios”.

Finalmente, destacó los números “muy buenos” de Francis Alonso (33 puntos) y el estadounidense y DeWayne Russell (19) pese a que no sirvieron para nada. EFE

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