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Carlos Romero vuelve al Villarreal tras su cesión al Espanyol y amplía contrato hasta 2031

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Vila-real (Castellón), 29 may (EFE).- El lateral Carlos Romero y el Villarreal han llegado a un acuerdo para ampliar hasta 2031 el contrato que les une, según anunció el club, y el jugador valenciano volverá al primer equipo 'groguet' tras dos campañas cedido en el Espanyol.

La vinculación entre ambas partes llegaba hasta ahora a 2029 por lo que el contrato se ha alargado dos campañas y Romero, que ahora tiene 24 años, ocupará en la plantilla el lugar del también lateral Alfonso Pedraza, que no seguirá en el club.

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El futbolista de Torrent (Valencia) llegó a la disciplina del Villarreal en 2019 procedente del Torre Levante y tras pasar por las categorías inferiores del club se estableció en el filial y debutó en el primer equipo en la campaña 2023-2024, en la que participó en ocho encuentros.

Ese mismo verano salió cedido al Espanyol, club en el que finalmente ha estado prestado dos años y con el que ha disputado 70 encuentros en Primera División y ha marcado ocho tantos. Esta última campaña ha sido titular en 36 partidos.

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El Villarreal contará en principio para la campaña 2026-2027 con Romero y con Sergi Cardona como laterales izquierdos de la primera plantilla. EFE

jmg/nhp/cmm

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