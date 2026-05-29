92-89. El Baskonia se agarra al segundo puesto y el Unicaja se queda sin playoffs

Vitoria, 29 may (EFE).- El Kosner Baskonia se agarró este viernes al segundo puesto de la Liga Endesa tras superar al Unicaja Málaga por un ajustado 92-89 en el final de la liga regular que deja fuera de los playoffs al equipo andaluz.

Mamadi Diakité fue el más regular con 29 créditos de valoración y tuvo a Tim Luwawu-Cabarrot y Kobi Simmons como grandes escuderos, que aparecieron en momentos clave. Enfrente, Augustine Rubit y Killian Tillie hicieron soñar con la victoria a su equipo, que sin embargo no dependía de sí mismo para aguantar en la fase final por el título.

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El conjunto malagueño entró mejor en el partido y se aprovechó del rebote ofensivo para marcar las primeras diferencias. Sin embargo, en cuando Paolo Galbiati movió el banquillo, los baskonistas metieron una marcha más en los dos lados de la pista y endosaron un parcial de 11-0 para adelantar a su rival en el marcador.

Los problemas defensivos de los andaluces permitieron que el Baskonia empezara a producir con el liderazgo de Tim Luwawu-Cabarrot, que entró enchufado.

Los de Ibon Navarro frenaron el ritmo vitoriano con una defensa en zona después de conceder demasiadas canastas con faltas y errar varios puntos bajo el aro y el primer acto se cerró con un 21-16.

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Justin Cobbs dio otro aire a los malagueños y Olek Balcerowski reenganchó al partido a los suyos cuando más lo necesitaban en el segundo cuarto, pero el Baskonia fluía con Luwawu-Cabarrot en pista, autor de 17 puntos en una primera mitad que se cerró con un intercambio de triples y dejó el electrónico con un 46-39 a favor de los locales.

El Unicaja insistió con la zona tras el paso por vestuarios y al Baskonia se le atragantaron varios ataques consecutivos. El rebote ofensivo dio vida a los visitantes, que apretaron el marcador 51-50 en un tercer cuarto más físico.

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El primer problema para Paolo Galbiati llegó a través de las faltas. Sus dos ‘cincos’ y Rodions Kurucs se cargaron con cuatro a 15 minutos del final y el italiano tiró adelante con Eugene Omoruyi como falso interior.

Rubit castigó en la pintura cuando el Baskonia también se animó con otra defensa zonal. El partido se calentó cuando se engancharon Balcerowski, Omoruyi y Luwawu-Cabarrot en una jugada aislada, que acabó por encender al Buesa Arena antes de entrar en el último cuarto, 71-69.

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Killian Tillie empató el choque con su cuarto triple después del enésimo rebote ofensivo de los cajistas, pero el francés fue expulsado en la jugada posterior y el Unicaja perdió amenaza exterior.

Augustine Rubit tomó el relevó de su compañero y mantuvo a su equipo en partido hasta que seis puntos consecutivos de Kobi Simmons pusieron tierra de por medio, 87-80.

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El epílogo fue más tranquilo para los locales después de que el omnipresente Mamadi Diakité cerrara el duelo con cinco puntos seguidos, 92-89.

- Ficha técnica:

92- Kosner Baskonia (21+25+25+21): Forrest (6), Villar (1), Radzevicius (4), Kurucs (6) y Edwards (-) -cinco inicial-, Simmons (17), Spagnolo (9), Diakite (20), Omoruyi (7), Frisch (-), Luwawu-Cabarrot (22) y Sedekerskis (-).

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89- Unicaja (16+23+30+20): Perry (6), Kalinoski (7), Barreiro (5), Tillie (14) y Balcerowski (13) -cinco inicial-, Díaz (-), Webb III (2), Audige (10), Cobbs (5), Kravish (7), Rubit (17) y Djedovic (3).

Árbitros: Antonio Conde, Arnau Padrós y Fabio Fernández. Eliminaron por faltas personales a Tillie (min.33) y Luwawu-Cabarrot (min.39). Señalaron falta antideportiva a Kurucs (min.23), a Balcerowski (min.29) y a Luwawu-Cabarrot (min.29).

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Incidencias: Partido correspondiente a la jornada 34 de la Liga Endesa, disputado en el Pabellón Fernando Buesa Arena de Vitoria ante 8.132 espectadores. EFE

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