4-1. El Liceo no da opción al Calafell y logra el primer punto de la semifinal

La Coruña, 29 may (EFE).- El Hockey Club Liceo golpeó primero en las semifinales por el título de la OK Liga al imponerse con autoridad al Calafell La Menorquina (4-1) en el primer partido de una serie al mejor de cinco encuentros.

Impulsado por un inspirado Bruno Saavedra, autor de dos goles, el conjunto dirigido por Juan Copa confirmó su gran momento de forma ante un rival que acusó su falta de acierto en ataque.

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El equipo coruñés, líder de la fase regular, mantiene su pleno de victorias en estos 'play-offs' y dio un paso más hacia la final con una actuación sólida de principio a fin. La serie continuará este domingo (12:00 horas) con el segundo duelo, también en tierras gallegas. EFE

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