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116-95. El UCAM se asegura el tercer puesto y apunta al segundo

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Murcia, 29 may (EFE).- El UCAM Murcia Club Baloncesto cerró la fase regular de la Liga Endesa con esplendor, logrando su vigésimo quinta victoria -sólo nueve derrotas- con un convincente 116-95 ante el Hiopos Lleida y, con ello, afrontará como cabeza de serie las eliminatorias por el título que ya tenía aseguradas desde hace varias jornadas.

El cuadro grana, que es el tercer clasificado, aún aspira a ser segundo y lo será si el Barcelona le gana el domingo al Valencia Basket en partido aplazado.

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El partido se planteaba para los de Sito Alonso, que ahora aparecen con el mismo 25-9 que el Kosner Baskonia y por delante de taronjas y culés, ambos con 24-9, con el objetivo de estar entre los cuatro primeros y para los ilerdenses sin nada especialmente reseñable en juego al haber eludido el descenso y sin tener opciones de play off.

Los de Gerard Encuentra, sumando de tres en tres con un triple de Millán Jiménez y dos de James Batemon, mandaron por 7-13 pero pronto los locales se pusieron a la faena y, yendo a la carrera, voltearon el marcador con un 10-0 en apenas un par de minutos (17-13).

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Respondieron los catalanes con personalidad y vigor y fueron ellos los que consiguieron el siguiente parcial destacado, un 0-9, que dejó el tanteo en 22-26. El periodo concluyó con un +6 para un Hiopos que anotaba mucho (23-29).

El buen juego colectivo de los universitarios, con la aportación de Michael Forrest, Devontae Cacok, Jaylen Hands y Kelan Martin saliendo desde el banquillo, propició otro vuelco en el encuentro (35-33). Estaba siendo un duelo muy divertido, dinámico y con los ataques fluidos. También de alternativas. Los de casa dispusieron de un 56-41 con David DeJulius apoderándose de la situación.

Pese a la productividad de Atoumane Diagne en el rival los de Sito empezaban a tener el partido donde querían y es que en el momento en el que intensificaron su defensa lo que producían en la otra parte de la pista les valió para dispararse en el marcador. Con el Palacio aclamando a DeJulius al grito de MVP se llegó al descanso con un 58-46 y 17 tantos ya anotados por el base estadounidense con pasaporte jamaicano.

En la reanudación los universitarios controlaron la situación y su oponente nunca llegó a bajar los diez puntos de diferencia. Un triple de Kelan Martin puso la máxima renta del UCAM CB hasta entonces (71-54 en el minuto 26) y luego hubo otra canasta de máxima valor y un 2+1 de Forrest para que la ventaja llegase a la veintena (77-57).

El 86-69 con el que terminó el tercer periodo dejaba el choque no resuelto pero casi y con la sensación de que los murcianos podían dar más.

Los diez minutos que faltaban fueron para la exhibición, sobre todo en el plano ofensivo. Con Hands gustándose hubo una máxima de 23 (94-71) y los triples -al final fueron 13 de 32 intentos- redondearon una noche de alegría para los murcianos, que cierran la fase regular con 25 triunfos en 34 jornadas.

Ficha técnica:

116. UCAM Murcia Club Baloncesto (23+35+28+30): DeJulius (27), Radebaugh (13), Falk (10), Toni Nakic (-) y Cate (7) -cinco inicial-, Cacok (13), Michael Forrest (22), Sant-Roos (5), López de la Torre (8), Kelan Martin (8) y Hands (11).

95. Hiopos Lleida (29+17+23+26): Batemon (10), Adrià Rodríguez (6), Millán Jiménez (12), Ejim (5) y Goloman (13) -cinco inicial-, Agada (2), Paulí (13), Dani García (5), Atoumane Diagne (10), Mikel Sanz (4), Shurna (10) y Krutwig (5).

Árbitros: Martín Caballero Madrid, Francisco Araña Santana y Esperanza Mendoza Holgado. Eliminaron por cinco faltas al visitante Ejim (m.40).

Incidencias: Partido correspondiente a la trigésimo cuarta jornada de la Liga Endesa de baloncesto, la última de la fase regular, que se disputó en el Palacio de los Deportes de Murcia ante 6.712 espectadores. El equipo local estrenó su nueva equipación, de la marca Jordan y color azul. EFE

Ij/apa

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EFE

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