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0-0. América se despide de la Sudamericana y Macará a octavos como líder del grupo A

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Cali (Colombia), 28 may (EFE).- América quedó eliminado este jueves de la Copa Sudamericana tras empatar 0-0 con el ecuatoriano Macará en el estadio Pascual Guerrero de Cali, un resultado que lo dejó tercero del Grupo A y sin opciones de avanzar a los octavos de final ni a la repesca del torneo.

El conjunto escarlata necesitaba una victoria para mantener vivas sus aspiraciones de clasificación, pero se encontró con un rival ordenado en defensa que resistió la presión durante los 90 minutos y aseguró el primer lugar de la zona con 10 puntos.

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Tigre, que venció por 2-0 a Alianza Atlético en el otro encuentro de la jornada, terminó segundo con 9 unidades, las mismas que América, que quedó relegado por los criterios de desempate.

El equipo colombiano dirigido por David González dominó buena parte del encuentro y generó las opciones más claras, especialmente en el inicio del segundo tiempo.

Darwin Machís estrelló un remate en el poste derecho y, en la misma acción, Tomás Ángel sacó un disparo que se estrelló en el larguero, en la oportunidad más cercana al gol para los locales al filo de los 90 minutos.

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América insistió con remates de Adrián Ramos, Jorge Valencia, Joel Romero y Carlos Sierra, pero careció de precisión en la definición frente a un Macará que apostó por el orden defensivo y algunas transiciones rápidas lideradas por Franco Posse y Matías Miranda.

Los ecuatorianos también tuvieron oportunidades para sorprender, incluida una atajada salvadora de la defensa americana tras un remate de José Marrufo y un disparo de Franco Posse que exigió al guardameta local.

En los minutos finales, el cuadro colombiano volcó sus líneas al ataque, pero volvió a fallar en la última puntada. Jorge Valencia desperdició una clara ocasión de cabeza a nueve minutos del final y el marcador no volvió a moverse. EFE

(foto)

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EFE

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