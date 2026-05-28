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Patxi López dice que la Justicia debe certificar "con pruebas" las investigaciones y critica que se opine "sin ninguna"

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El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha defendido este jueves que será la Justicia la que tenga que pronunciarse "en base a su investigación y a las pruebas" sobre las informaciones relativas a una supuesta financiación irregular del Partido Socialista, y ha criticado que se opine de ello "sin tener ninguna prueba ni ningún conocimiento".

Así ha respondido López en declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso durante el Pleno, al ser preguntado qué le parece que el PSOE hubiera montado una "cloaca" para arremeter contra jueces, periodistas o fiscales.

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"Supongo que en un Estado de Derecho eso lo tendrá que decir la Justicia en base a su investigación y a las pruebas", ha señalado el portavoz socialista preguntado también por la imputación del gerente de su partido.

Por su parte, la portavoz del PSOE y portavoz adjunta en el Congreso, Montse Mínguez, ha llamado a la "colaboración con la Justicia" cuando ha sido preguntada por los periodistas sobre el mismo asunto.

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