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Abogados Cristianos espera que "se haga justicia" en el caso David Sánchez por unos hechos que "conocía medio Badajoz"

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La Fundación Española de Abogados Cristianos ha confiado en que en el juicio que arranca este jueves por la contratación de David Sánchez en la Diputación de Badajoz "se haga justicia", por unos hechos que "conocía medio Badajoz", y es que "se creó un puesto de trabajo exprofeso para dárselo a dedo al hermano de Pedro Sánchez".

Así lo ha aseverado el letrado de la Fundación Abogados Cristianos, José María Fernández Abril, en declaraciones a los medios este jueves a su llegada a la primera jornada del juicio al hermano de Pedro Sánchez, David Sánchez, y otros diez investigados más, por su contratación en la Diputación de Badajoz en 2017.

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En su intervención, Fernández ha recordado que los hechos que Abogados Cristiano imputa a los investigados, y que "conocía medio Badajoz", es que en la Diputación de Badajoz "se creó un puesto de trabajo exprofeso para dárselo a dedo al hermano de Pedro Sánchez", y posteriormente, "en en atención al trabajo que estaba realizando, o mejor dicho, a su no trabajo, se le reacondicionó ese puesto de trabajo para que se adaptara mejor a lo que quería hacer".

En tercer lugar, y "llegando ya al colmo de la cuestión", el letrado ha señalado que David Sánchez "no solamente se benefició de este puesto de trabajo, sino que empezó a enchufar a amigos suyos como a Luis Carrero".

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Por todo ello, Abogados Cristianos le imputa un delito de prevaricación y un delito de tráfico de influencias, ante los que ha esperando que "se haga la justicia", y que los hechos que consideran "evidentes, podamos demostrarlo delante de sus señorías" en el juicio.

El objetivo es que "todos los ciudadanos de Badajoz puedan tener la justicia que merecen", ha destacado José María Fernández, quien ha avanzado que Abogados Cristianos no va a plantear ninguna cuestión previa en esta primera sesión del juicio.

"Creemos que no va a haber cuestiones previas y creemos que hoy podrá empezarse con la práctica de la prueba", ha concluido el letrado.

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