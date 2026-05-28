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Gabilondo advierte de que la corrupción y el abuso de poder desalientan a los ciudadanos

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Madrid, 28 may (EFE).- El defensor del Pueblo, Ángel Gabilondo, ha advertido en el pleno del Congreso de los Diputados de que "el abuso de poder o la corrupción desalientan a los ciudadanos" tal y como reflejan en las quejas que presentan ante la institución.

Gabilondo ha detallado este jueves en el pleno del Congreso el informe de la institución correspondiente a 2025, que ha señalado "no es aséptico" debido de la coyuntura actual, "reflejada a través de las quejas de aquellos ciudadanos que a pesar del desasosiego y de situaciones difíciles confían en las instituciones".

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"Vivimos tiempos complejos geopolíticamente, con efectos directos en nuestra vida cotidiana, que además ponen a prueba nuestras convicciones y unos principios y valores que creíamos a salvo", ha señalado el defensor.

"La mala administración o el abuso de poder o la corrupción desalientan a los ciudadanos, así como la desconsideración para con las decisiones judiciales o la anticipación ante ellas", ha añadido tras relatar con detalle todos los capítulos del informe de la institución.

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No obstante, ha destacado la confianza que tienen en su institución a la que acuden aquellos ciudadanos que a pesar del desasosiego confían en hallar "respuestas con las que paliar situaciones injustas o inapropiadas".

En 2025, la institución tramitó 38.762 expedientes, de los que 38.144 fueron quejas, 253 actuaciones de oficio ante las diferentes administraciones y 365 solicitudes de interposición de recurso de inconstitucionalidad y de amparo ante el Tribunal Constitucional.

Además, atendió personalmente a 44.278 ciudadanos: 42.785 de ellos a través de llamadas telefónicas y 1.493 de forma presencial.

Los asuntos que protagonizaron más quejas ciudadanas ante el Defensor el pasado año estuvieron relacionados, principalmente, con Administración de la Justicia, Sanidad y Política Social, Seguridad Social y Empleo, Migraciones, Asuntos de Interior y Educación. EFE

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EFE

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