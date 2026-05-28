Rafa Mir llega a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgado por agresión sexual

València, 28 may (EFE).- Los futbolistas Rafa Mir y Pablo Jara acudieron este jueves a la Ciudad de la Justicia de València para ser juzgados por agredir sexualmente y lesionar a dos mujeres en Bétera (Valencia) en septiembre de 2024, delitos por los que la Fiscalía reclama condenas de 10,5 y 3 años de prisión, respectivamente.

Mir, cuyo juicio se celebrará en la Sección Cuarta de la Audiencia Provincial de Valencia, entró este jueves a las 9.30 horas en los juzgados acompañado por su abogado y no ha efectuado declaraciones.

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El futbolista del Elche fue detenido en septiembre de 2024, cuando jugaba en el Valencia cedido por el Sevilla tras la denuncia presentada por una mujer a la que conoció en una discoteca y que acudió posteriormente a su casa junto a una amiga y dos amigos del futbolista.

Según la Fiscalía, Mir mantuvo relaciones sexuales consentidas con una de las víctimas en uno de los cuartos de la casa.

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Tras ello, según el Ministerio Fiscal, salió de la habitación, cogió a la otra víctima en brazos, la lanzó a la piscina vestida, se metió en el agua y le hizo tocamientos.

La joven salió de forma apresurada y huyó de la casa, pero se dio cuenta de que se había olvidado el bolso, por lo que regresó para recuperarlo.

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La acusación pública mantiene que en ese momento, el procesado la obligó a entrar en el cuarto de baño, donde la forzó sexualmente pese a que ella le decía que quería irse.

Mientras ocurrían estos hechos, la otra mujer estaba dándose un baño en la piscina cuando, según la Fiscalía, Jara se le aproximó y comenzó a tocarle en sus partes íntimas, hasta que la perjudicada le apartó y le pidió que parara.

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Durante la instrucción del caso, Mir se ha declarado inocente porque asegura que las relaciones sexuales que mantuvo con la mujer que le ha denunciado fueron consentidas, por lo que pide su absolución. EFE

(foto) (vídeo)

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