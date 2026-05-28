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El PSOE señala que la Justicia tendrá que certificar las investigaciones sobre el partido

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Madrid, 28 may (EFE).- El portavoz del PSOE en el Congreso, Patxi López, ha señalado este jueves que es la Justicia la que tendrá que certificar con pruebas las investigaciones del caso Leire Díez, en el que está imputada la gerente del partido, y que estudia la presunta financiación de una trama para atacar causas judiciales.

En declaraciones a los medios en los pasillos del Congreso, y preguntado sobre si el PSOE montó una cloaca para arremeter contra jueces, contra periodistas o contra fiscales, ha respondido que en un Estado de derecho es algo que "solo tendrá que decir la Justicia en base a su investigación y a las pruebas".

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"No tenemos que opinar los demás sin tener ninguna prueba ni ningún conocimiento", ha añadido.

A continuación, y preguntado sobre qué le parece la imputación de la actual gerente del PSOE en este caso, ha repetido la misma idea.

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"Es la Justicia la que tiene que certificar todas estas cosas con pruebas", ha dicho.

En la misma línea, y preguntada también por si estamos ante las "cloacas del PSOE", la portavoz del partido, Montse Mínguez, ha subrayado que es el momento de "colaboración con la Justicia".

Muy contundente, el diputado de Compromís Alberto Ibáñez, del grupo Sumar, ha dicho que es necesario que el PSOE dé explicaciones ante las novedades del caso Leire Díez, que llega después de conocerse la imputación del expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero por el caso Plus Ultra.

"Esto es otra cosa, otra cosa que incluye la imputación de la gerente del PSOE", ha declarado a los medios en el Congreso.

En su opinión, el auto sobre las novedades del caso Leire Díez "incluye cuestiones muy sucias de unas formas de actuar que no son propias de una democracia avanzada" y cree que el presidente del Gobierno y líder del PSOE, Pedro Sánchez, "tarda en venir al Congreso" para dar explicaciones.

"Lo que he leído es que de momento sabemos que era Santos Cerdán y un equipo que aparecían Pepe Gotera y Otilio, porque tampoco consiguieron demasiadas cosas más allá de minar la calidad democrática y la confianza en el PSOE, que ahora mismo por parte de los socios", ha asegurado.

No obstante, ha añadido que seguirán sustentando al actual Gobierno porque "ahora mismo no hay otra cosa encima de la mesa".

Por su parte, la líder de Podemos, Ione Belarra, ha insistido en que la situación "se ha vuelto absolutamente insostenible" para el Gobierno y cree que este tipo de actuaciones son igual de graves, lo haga quien lo haga.

"Lo haga el Partido Popular con la kitchen o lo haga el Partido Socialista, si es que se confirma", ha señalado. EFE

(foto)(video)(audio)

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EFE

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