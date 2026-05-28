Espana agencias

Morat cantará en la apertura del amistoso Colombia-Costa Rica previo al Mundial

Guardar
Google icon

Bogotá, 28 may (EFE).- La banda colombiana Morat encabezará el espectáculo de apertura del partido amistoso de despedida de la selección colombiana antes del Mundial de 2026, denominado 'La Recta Final', que se disputará el próximo lunes en el estadio El Campín de Bogotá ante Costa Rica, confirmó este jueves la Federación Colombiana de Fútbol (FCF).

El amistoso será el último compromiso en Colombia de la selección dirigida por el argentino Néstor Lorenzo antes de viajar al Mundial que organizarán México, Estados Unidos y Canadá.

"El Campín vibrará con los colores amarillo, azul y rojo antes de que la Selección Colombia emprenda vuelo hacia el Mundial de la FIFA 2026", expresó la FCF en un comunicado.

Morat, integrada por Juan Pablo Isaza, Juan Pablo Villamil, Martín Vargas y Simón Vargas, atraviesa uno de los momentos más destacados de su carrera tras ganar su primer Latin Grammy y por su gira internacional 'Ya Es Mañana World Tour'.

PUBLICIDAD

La relación entre la agrupación ganadora del Latin Grammy 2025 al mejor álbum pop/rock por 'Ya Es Mañana' y la selección colombiana ya había tenido un episodio simbólico en julio de 2024, cuando la banda transmitió en vivo en una pantalla gigante de El Campín el partido entre Colombia y Panamá por los cuartos de final de la Copa América durante uno de sus conciertos en Bogotá.

Ahora, la agrupación abrirá oficialmente el acto previo al partido de despedida del combinado nacional rumbo a la Copa del Mundo.

La selección colombiana debutará en el Mundial el 17 de junio frente a Uzbekistán en el estadio Azteca de Ciudad de México y seis días después jugará contra República Democrática del Congo en Guadalajara.

Colombia cerrará su participación en la fase de grupos ante Portugal en Miami el 27 de junio, en uno de los partidos más llamativos de la primera ronda del Mundial. EFE

Temas Relacionados

EFE

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

Paraguay puede "pelearle a cualquiera" en la Copa del Mundo, dice 'el Motorcito' Cubas

Infobae

El brasileño Mikael Moraes, primer fichaje del SUAC Canarias

Infobae

Hoy será noticia. Viernes, 29 de mayo

Infobae

Messi, Alvarez, el 'Dibu' y una sorpresa en la lista de Argentina para el Mundial 2026

Infobae

La Federación desestima el recurso presentado por el Pontevedra

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar 200.000 euros a una paciente operada de cáncer de mama: le implantaron prótesis mamarias sin su consentimiento

La Justicia condena a la Comunidad de Madrid a pagar 200.000 euros a una paciente operada de cáncer de mama: le implantaron prótesis mamarias sin su consentimiento

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE | Pedro Sánchez solicita declarar en el Congreso para dar explicaciones sobre las últimas investigaciones

El Supremo avala la regularización de migrantes y la defiende por su “sustrato humano” e “interés público”

Alemania y Países Bajos refuerzan el mando militar aliado en el Báltico y asumen más responsabilidad en la defensa europea

Bruselas advierte a Moscú: “Europa nunca será un mediador neutral entre Rusia y Ucrania”

ECONOMÍA

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

¿Es obligatorio pagar IVA e IRPF en el alquiler de una plaza de garaje?

El aceite de oliva ya no es español: los envasadores reemplazan el producto nacional por el tunecino

El campo español envejece y no encuentra heredero: solo el 19% de los autónomos agrarios tiene menos de 40 años

El mapa de los salarios en España: estos son los trabajos y las comunidades autónomas en los que más y menos se cobra

Madrid y Badajoz, a menos de tres horas: el Gobierno saca a información pública el estudio que desbloquea el AVE Madrid-Extremadura

DEPORTES

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Fuga de talento en el FC Barcelona: el equipo femenino gana todo pero pierde a sus estrellas por los problemas económicos del masculino

Hazard desvela cómo entrena José Mourinho: la comparación con Zidane y Conte y la posibilidad de que sea entrenador

Ni Fórmula 1 ni MotoGP: este es el deporte en el que se alcanza la velocidad máxima más alta

Vinícius Jr. se sincera antes del Mundial 2026: su futuro en el Real Madrid, la relación con Florentino Pérez, Mbappé, Neymar o Endrick y su cuenta pendiente

Enrique Riquelme se defiende de las acusaciones de Florentino: “El Real Madrid merece mucho más que mentiras, bulos interesados y campañas de difamación”