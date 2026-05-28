Maialen Chourraut y Pau Echaniz lideran el equipo español en la Copa del Mundo de Tacen

Redacción deportes, 28 may (EFE).- Los medallistas olímpicos Maialen Chourraut y Pau Echaniz, junto a Miquel Travé y David Llorente, lideran el equipo español que participará este fin de semana en la primera prueba de la Copa del Mundo 2026 que se disputará en Tacen-Liubliana.

La incombustible Chourraut, de 43 años, bronce en Londres 2012, oro en Río 2016 y plata en Tokio 2020, encabeza el trío femenino en kayak, que también integran Laia Graells y Leire Goñi, mientras que en la versión masculina Echaniz bronce en París 2024, competirá junto a Travé y David Llorente, habituales también de los podios internacionales.

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Miren Lazkano, Klara Olazabal, Nora López, Travé, Oier Díaz y Alex Segura integran el equipo español de Canoa, mientras que los elegidos para las pruebas de kayak cross son Chourraut, Lazkano, Laia Sorribes, Llorente, Echaniz y Manel Contreras.

Nuria Vilarrubla, en canoa, y Manuel Ochoa, en kayak cross, son las dos principales ausencias. Ambos se incorporarán a la siguiente prueba de la Copa del Mundo que tendrá lugar en Praga.

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La competición empezará este viernes con las pruebas de kayak; el sábado se disputarán las de canoa y el domingo el kayak cross. EFE