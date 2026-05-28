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El Zaragoza, obligado a ganar en Lugo y esperar derrota de Gran Canaria o Andorra

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Lugo, 28 may (EFE).- El Casademont Zaragoza encara este viernes una auténtica final por la permanencia en el Pazo Provincial de Lugo, donde solo le vale ganar al Río Breogán y esperar otros resultados.

Las cuentas del conjunto que dirige Gonzalo García de Vitoria son claras: ganar y esperar una derrota de Dreamland Gran Canaria o Morabanc Andorra, que se miden a Valencia Basket y Barça, respectivamente.

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El Zaragoza, que en estos momentos acompaña al Coviran Granada en la zona de descenso, será equipo de Primera FEB si pierde ante los de Luis Casimiro, que defiende la décima plaza, amenazada por el Baxi Manresa, tras quedarse sin opciones de disputar el playoff con su derrota ante Unicaja y el triunfo de Bilbao frente a Girona.

La única baja para este partido es la del estadounidense Keandre Cook, quien la semana pasada decidió abandonar el club celeste para jugar lo que resta de curso con el Hapoel Tel Aviv.

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Este encuentro, correspondiente a la última jornada de la liga Endesa, comenzará a las 20.30 horas en el Pazo Provincial de Lugo. EFE

dmg/og

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