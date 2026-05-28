Espana agencias

El Gobierno estudia organizar actos por el golpe fallido del 23-F y no aclara si recordará a Adolfo Suárez

Guardar
Google icon
Imagen ULV4PB5KGFHSHHSRZQGTJRUWNM

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha adelantado este jueves que el Gobierno está valorando la posibilidad de organizar actos para conmemorar la "victoria de la sociedad" frente al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque no ha aclarado si tiene intención de conmemorar los 50 años de la llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Ángel Víctor Torres ha puesto en valor los actos enmarcados en el programa de '50 años en libertad', insistiendo en que también se conmemorarán los aniversarios de la Constitución y de las primeras elecciones.

PUBLICIDAD

"Hay mucho que conmemorar de la etapa de la Transición y de la consolidación de la democracia", ha añadido Torres, que ha abierto la posibilidad a organizar actos para recordar el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981.

Sobre un posible homenaje a Adolfo Suárez, Torres ha dicho que no puede responder "exactamente" a este tema puntual, pero sí que ha defendido que existe "un conjunto de actuaciones previstas con efemérides distintas".

PUBLICIDAD

Y es que hace unas semanas, PP y PSOE decidieron apoyar una iniciativa en el Senado para instar al Ejecutivo a conmemorar la llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno.

Temas Relacionados

EuropaPress

PUBLICIDAD

PUBLICIDAD

Últimas Noticias

La defensa de David Sánchez plantea la nulidad y ve sesgo político en la acusaciones

Infobae

Ángel de la Cruz estrena 'La silla', thriller psicológico cargado de "tensión"

Infobae

Ayuso pide una cuestión de confianza y elecciones: "Sánchez es corrupción"

Infobae

Antelo se da de baja de Vox por "haber dejado de ser una alternativa política real para España"

Antelo se da de baja de Vox por "haber dejado de ser una alternativa política real para España"

La brecha salarial de género aumentó al 16 % en 2024, tras once años seguidos de recortes

Infobae
MÁS NOTICIAS

NACIONAL

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

Última hora del caso Zapatero y las tramas judiciales en el PSOE: el abogado del empresario Julio Martínez renuncia a su defensa del ‘caso Plus Ultra’

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

La Justicia declara nulo el despido de un mozo de almacén poco después de iniciar su baja médica: la empresa alegó que fue por bajo rendimiento

La Audiencia de Valencia concede una pensión compensatoria indefinida tras cuarenta años de matrimonio y gestión conjunta de negocios familiares

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

ECONOMÍA

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

España es el tercer país de la UE donde los autónomos trabajan más horas: 43,1 a la semana

Un ‘baile inolvidable’ de números para Madrid: la visita de Bad Bunny tendrá un impacto de 200 millones de euros en la capital

Se vende una colonia entera por 3,5 millones de euros: dos masías, viviendas, bosques y una fábrica

Precio de la gasolina en España 2026: las tarifas más altas y más bajas hoy

Jubilarse con 710 euros de pensión y pagar el alquiler: la pesadilla que viven las empleadas del hogar mayores

DEPORTES

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

“No conocí mayor victoria que contigo en una derrota”: el apoyo de la afición del Rayo Vallecano ante las lágrimas de sus jugadores

Así te hemos contado la victoria del Crystal Palace en la final de la Conference League

Campeones de la Conference: el Crystal Palace escribe su nombre en el fútbol europeo tras vencer a un Rayo Vallecano que muere en la orilla

Dos modelos opuestos para el futuro del Real Madrid: Florentino Pérez y Enrique Riquelme presentan sus candidaturas al socio

Tim Payne, el futbolista que puede “unir a todos” en el Mundial 2026: del error que casi arruina su carrera al sueño mundialista