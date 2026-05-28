El Gobierno estudia organizar actos por el golpe fallido del 23-F y no aclara si recordará a Adolfo Suárez

El ministro de Política Territorial y Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres, ha adelantado este jueves que el Gobierno está valorando la posibilidad de organizar actos para conmemorar la "victoria de la sociedad" frente al intento de golpe de Estado del 23 de febrero de 1981, aunque no ha aclarado si tiene intención de conmemorar los 50 años de la llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno.

Durante su intervención en los Desayunos Informativos de Europa Press, Ángel Víctor Torres ha puesto en valor los actos enmarcados en el programa de '50 años en libertad', insistiendo en que también se conmemorarán los aniversarios de la Constitución y de las primeras elecciones.

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"Hay mucho que conmemorar de la etapa de la Transición y de la consolidación de la democracia", ha añadido Torres, que ha abierto la posibilidad a organizar actos para recordar el golpe de Estado fallido del 23 de febrero de 1981.

Sobre un posible homenaje a Adolfo Suárez, Torres ha dicho que no puede responder "exactamente" a este tema puntual, pero sí que ha defendido que existe "un conjunto de actuaciones previstas con efemérides distintas".

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Y es que hace unas semanas, PP y PSOE decidieron apoyar una iniciativa en el Senado para instar al Ejecutivo a conmemorar la llegada de Adolfo Suárez a la Presidencia del Gobierno.