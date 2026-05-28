El francés Ogier marca el mejor tiempo en el primer tramo por delante de Evans

Redacción deportes, 28 may (EFE).- El francés Sebastien Ogier (Toyota GR Yaris) ha marcado el mejor tiempo en el primer tramo (shakedown) del Rally de Japón, séptima prueba del Mundial de la especialidad, con un segundo de ventaja sobre el británico Elfyn Evans (Toyota GR Yaris), líder de la general.

Ogier, vencedor el pasado año en esta prueba, cubrió los 2,53 kilómetros del circuito instalado en Kurugaike Park en un minuto y 55.3 segundos, distanció en 1.0 a Evans, ganador en tierras niponas en 2023 y 2024, y a medio segundo de este terminó el finlandés Sami Pajari, también con Toyota FR Yaris.

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El piloto galo, nueve veces campeón del mundo, no compite esta temporada en todas las pruebas, por lo que su objetivo en Japón es "conseguir el mismo resultado que el año pasado" y repetir el triunfo.

El francés Adrien Fourmaux colocó al primer Hyundai i20 en la cuarta posición con un tiempo de 1:57.1, justo por delante del japonés Takamoto Katsuta (Toyota GR Yaris), segundo de la clasificación general.

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Tras este tramo inicial (shakedown) Evans, como líder de la competición, será el primero en salir en la primera etapa del viernes, que consta de seis tramos cronometrados. EFE